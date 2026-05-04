Österreich verschärft Spionagegesetz nach Ausweisung russischer Diplomaten

Die österreichische Regierung plant eine Verschärfung des Spionageparagrafen im Strafgesetzbuch, nachdem drei russische Diplomaten wegen Spionage ausgewiesen wurden. Die Maßnahmen sollen auch die Interessen internationaler Organisationen besser schützen.

Die österreich ische Regierung bereitet eine umfassende Verschärfung des Spionageparagrafen im Strafgesetzbuch vor, um einer zunehmenden Bedrohung durch ausländische Nachrichtendienste entgegenzuwirken. Dieser Schritt folgt auf die Ausweisung von drei russischen Diplomaten aus Österreich , die des Satellitenspionage verdächtigt werden.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bezeichnete die Maßnahmen als einen deutlichen Kurswechsel in der österreichischen Sicherheitspolitik und betonte die Notwendigkeit, konsequent gegen Spionageaktivitäten vorzugehen. Die Ausweisung der Diplomaten, die bereits das Land verlassen haben, erfolgte nach einer längeren Phase der diplomatischen Auseinandersetzung mit Russland, das einer Aufforderung zur Aufhebung der diplomatischen Immunität der betreffenden Personen nicht nachkam.

Die Spionageaktivitäten, die den Diplomaten vorgeworfen werden, sollen sich auf die Sammlung von Daten mittels Satellitenanlagen auf dem Gelände der russischen Botschaft in Wien-Landstraße und der russischen Diplomatensiedlung in Wien-Donaustadt konzentriert haben. Demnach wurden Informationen von internationalen Organisationen, darunter möglicherweise auch der Europäischen Union und der Vereinten Nationen, abgegriffen.

Die Regierung argumentiert, dass die Nutzung der diplomatischen Immunität für Spionagezwecke inakzeptabel sei und dass ein klareres Signal an ausländische Mächte gesendet werden muss, dass solche Aktivitäten in Österreich nicht toleriert werden. Die geplante Gesetzesänderung zielt darauf ab, nicht nur österreichische Interessen, sondern auch die Interessen internationaler Organisationen, die in Österreich ansässig sind, besser zu schützen. Bisher war Spionage in Österreich nur dann strafbar, wenn sie sich direkt gegen österreichische Interessen richtete.

Die Vorlage des Justizministeriums sieht die Einführung eines neuen Paragrafen vor, der die Spionage gegen internationale Organisationen unter Strafe stellt. Zusätzlich soll der bestehende Spionageparagraf (Paragraf 256 StGB) verschärft werden, um die Strafverfolgung effektiver zu gestalten. Die Regierung betont, dass diese Maßnahmen nicht als einseitige Provokation gegenüber Russland zu verstehen sind, sondern als eine notwendige Reaktion auf eine reale Bedrohung der nationalen und internationalen Sicherheit.

Die Verschärfung des Spionageparagrafen soll ein klares Zeichen setzen, dass Österreich seine Verpflichtungen zum Schutz der Sicherheit seiner Verbündeten und Partner ernst nimmt. Die Regierung erwartet, dass die Gesetzesänderung im Parlament breite Unterstützung finden wird, da die Bedrohung durch ausländische Spionage als ein Thema von gesamtstaatlicher Bedeutung angesehen wird. Die Opposition hat bereits signalisiert, die Vorlage eingehend prüfen zu wollen, wobei eine Zustimmung von der konkreten Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs abhängen wird.

Die Debatte um die Verschärfung des Spionageparagrafen wird voraussichtlich in den kommenden Wochen intensiviert werden, da die Sicherheitslage in Europa angesichts des Krieges in der Ukraine und der zunehmenden geopolitischen Spannungen als besonders fragil eingeschätzt wird





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