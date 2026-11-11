Der neue Entwurf erhöht Haftstrafen bis zu zehn Jahren für Spionage gegen Österreich und bis zu fünf Jahren gegen EU- und UN-Organisationen. Ab Mitte Februar gelten die Änderungen.

Am Mittwoch versammelte sich der Ministerrat der österreich ischen Regierung, um einen strengeren Spionagegesetz esentwurf zu prüfen. Ziel ist es, Spionage nicht nur gegen die Interessen Österreich s, sondern auch gegen die Interessen internationaler Organisationen wie der EU und der UNO zu bestrafen und gleichzeitig die Strafen für Cyberkriminalität zu erhöhen.

Erhöhung der Strafrahmen für nationale und internationale Spionage

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärte, die neue Rechtsnorm würde die Haftzeiten für Spionage, die Österreich schaden, bis zu zehn Jahren erhöhen. Für Fälle, in denen internationale Einrichtungen in Österreich betroffen sind, beträgt die Strafe fünf Jahre. Darüber hinaus sollen Agenten, die für ausländische Dienste arbeiten, stärker sanktioniert werden.

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Rechtliches Vorgehen bei Agentenwerbung und Einsatz

Innenminister Gerhard Karner und Staatsschutzstaatssekretär Jörg Leichtfried erläuterten, dass das Anwerben und Anwerben von Agenten nun ebenfalls strafbar ist. Leichtfried bezeichnete das Phänomen als "Wegwerf-Agenten", die für einen einmaligen Auftrag engagiert werden, ohne die Gefahr zu begreifen. Justizministerin Anna Sporrer betonte, dass die neuen Regelungen die kritische Infrastruktur absichern sollen.

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Einfluss auf Diplomatie und internationale Beziehungen

Allein seit dem Regierungswechsel wurden 63 Einreisevisa verweigert und acht russische Diplomaten ausgewiesen. Meinl-Reisinger hob die Abnahme der russischen Diplomatengruppen um 23 Prozent seit 2022 hervor. Die Ausweisung vier diplomatischer Vertreter führte zu drohem Gegenmaßnahmen seit Russland, die jedoch als "verhältnismäßig" beschrieben werden.

Meilenstein für die Innere Sicherheit

Experten wie Thomas Riegler riefen den neuen Gesetzesentwurf als "sicherheitspolitischen Meilenstein" und betonten, dass Österreich ihn lange diskutiert habe. Karner betonte, dass ausländische Geheimdienste aggressiver seien und stärkere Gegenmaßnahmen nötig werden. Der Entwurf wird ab Mitte Februar gelten, sobald er die Begutachtung abgeschlossen hat.