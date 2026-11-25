Wien setzt neue Regeln gegen KI-Deepfakes und Cyberstalking um, um die steigende Zahl digitaler Gewaltopfer zu schützen und EU-Vorgaben zu erfüllen.

Am Mittwoch startete die internationale Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen", die in Österreich mit einem deutlichen Fokus auf digitale Bedrohungen und verschärfte rechtliche Maßnahmen beging. Statistiken zeigen, dass jede dritte Frau ab 15 Jahren im Land Opfer körperlicher und sexueller Gewalt wird, wobei die Rolle des digitalen Raumes zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Anstieg digitaler Gewalt und technische Überwachung

Jasmina Gründler vom Gewaltschutzzentrum Wien erklärte in einem Interview, dass in jedem zweiten Fall häuslicher Gewalt eine digitale Komponente beobachtet wird. Digitale Gewalt ist demnach kein Randphänomen mehr, sondern ein fester Bestandteil von Gewaltdynamiken und tritt häufig als Verlängerung oder Vorstufe analoger Gewalt in Paarbeziehungen auf. Zu den gängigsten Formen zählen die Überwachung von Partnerinnen via Smartphone, untergeschobene GPS-Tracker und die Ausnutzung vernetzter Haushaltsgeräte.

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Hinzu kommen Mobbing und Stalking in sozialen Netzwerken, einschließlich Beschimpfungen, Bloßstellungen und der Veröffentlichung privater Inhalte über Messengerdienste. Eine rasante Zunahme gibt es auch bei KI-generierten Nacktfotos und sexualisierten Videos, sogenannten Deepfakes, was die Komplexität der Bedrohungslage für Betroffene weiter erhöht.

Regierungspläne zur Schließung von Gesetzeslücken

Die Bundesregierung kündigte am Mittwoch strengere Regeln im Umgang mit KI-generierten Deepfakes an, um den Anforderungen der EU-Gewaltschutzrichtlinie nachzukommen. In den offiziellen Statistiken bleiben die hohen Fallzahlen von Deepfakes und unbefugter technischer Überwachung jedoch weitgehend unsichtbar, da diese bisher nicht als eigenständige Tatbestände erfasst werden. Österreich muss diese Lücken schließen, um Opfer wirksam zu schützen.

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Die geplante Verschärfung des Sexualstrafrechts, die die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition präsentierte, sieht vor, die Verbreitung und Veröffentlichung nicht einvernehmlich hergestellter sexualisierter Deepfakes unter Strafe zu stellen. Zudem soll das Strafrecht bei Herstellung, Verbreitung, Veröffentlichung und Besitz von Aufnahmen sexueller Gewalt spürbar strenger werden, um abschreckend zu wirken.

Expertenwarnung vor fehlenden Deliktstatbeständen

Obwohl die Bundesregierung einige Punkte der Richtlinie bereits umgesetzt hat, etwa in Bezug auf Cyberstalking und Cybermobbing, fehlen laut Jasmina Gründler entscheidende Bausteine. Es bedürfe eines eigenen Deepfake-Tatbestands, der nicht nur auf sexualisierte Inhalte beschränkt ist, sondern bereits die Herstellung erfasst. Ebenso fehle ein eigenständiger Tatbestand für unbefugte technische Überwachung, der technische Invasionen in die Privatsphäre klarer ahndet.

Für Opfer ist digitale Gewalt oft schwer zu erkennen, da grenzüberschreitendes Verhalten wie das Teilen des Standortes nicht per se als Gewalt gilt. Entscheidend sei die Einvernehmlichkeit und Frage, ob Druck ausgeübt wurde. Experten warnen, dass kontrollierendes Verhalten oft in gesellschaftlichen Normen verwurzelt ist und als normal wahrgenommen wird.

Hilfemaßnahmen und Prävention für Männer

Frauen, die solche Dynamiken erkennen, sollten rasch Hilfe bei Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern, Rat auf Draht oder der Beratungsstelle Hass im Netz suchen. Wichtig ist es, Beweise wie Textnachrichten und Bilder zu sichern, die Gewaltspirale zu dokumentieren und Konsequenzen wie eine Anzeige bei der Polizei oder zivilrechtliche Maßnahmen durch einstweilige Verfügung zu ziehen. Bei einer Anzeige haben Betroffene Anspruch auf kostenlose Prozessbegleitung.

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Simon Brezina vom Dachverband für Männer-, Burschen- und Väterarbeit sieht das Bedürfnis zur Kontrolle von Männern oft mit traditionellen Männlichkeitsanforderungen verbunden. Er appelliert an Männer, Initiative zu ergreifen, wenn sie Übergriffe im Bekanntenkreis bemerken. Transparente Gespräche über eigene Emotionen und Betroffenheit können helfen, diese unangenehmen Themen zu adressieren und die Dynamik zu durchbrechen, statt sie durch Schweigen zu legitimieren.