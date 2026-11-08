Österreich verliert vier-Nationen-Turnier punktlos und abgeschlagen

Österreichs Eishockeynationalmannschaft schließt das Vier-Nationen-Turnier ohne Punktgewinn ab. Nach der 0:3-Niederlage gegen Lettland bleibt Platz drei.

Die Österreich ische Eishockey nationalmannschaft beendet das Vier-Nationen-Turnier auf dem letzten Platz. Das Team ging dabei komplett ohne Punkte und ohne erzielte Tore aus dem Turnier.

Der letzte Schritt der Runde fand am Schauplatz der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 statt. Diesmal scheiterte die Mannschaft bereits im ersten Drittel, als Lettland die Weichen auf Sieg stellte.

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Lettland dominiert von der ersten Minute an

Die lettländischen Spieler zeigten von der ersten Minute an ihre Stärke. Bruno Osmanis nutzte einen vermeidbaren Scheibenverlust Österreichs und beendete den Konter zur Führung in der zehnten Minute.

In der Folge erhöhten Felix Gavars in der dreizehnten und Renars Krastenbergs in der achtzehnten Minute. Beide Treffer gelangen im Powerplay, jeweils nach einer Strafe gegen David Maier. Die Österreicher gingen mit einer 0:3-Niederlage in die Mittelfrist.

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Österreich reagiert kurz mit Treffer

Im Mitteldrittel schien ein Debakel unausweichlich. Krastenbergs traf erneut im Powerplay in der zweiundsiebzigsten Minute. Rudolfs Polcs erhöhte in der dreißigsten Minute weiter.

Doch die Österreicher zeigten kurzfristig ihre Klasse. Benjamin Baumgartner erzielte in der zweiundsiebzigsten Minute in Überzahl den zweiten Turniertreffer des ÖEHV-Teams. Vinzenz Rohrer folgte in der vierunddreißigsten Minute mit einem ansatzlosen Schuss ins rechte Kreuzeck.

Raimonds Vitolins setzt den Endpfiff

Trotz der Drangperiode der Österreicher blieb das Ergebnis unangetastet. Raimonds Vitolins erzielte in der zweiundsiebzigsten Minute den Endstand. Lettland siegte klar und sicher.

Damit schließt Österreich das Turnier punktlos ab. Das Team hatte zuvor bereits gegen Gastgeber Deutschland mit 0:3 verloren. Gegen die Slowakei gab es eine 1:6-Niederlage.

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Ausblick auf die Weltmeisterschaft 2027

Der letzte Sieg Österreichs datiert auf die Weltmeisterschaft im Mai. Damals siegte man mit 3:1. Die aktuelle Niederlage zeigt die Herausforderungen im Vorfeld der WM 2027. Das Team muss seine Defensivprobleme lösen.