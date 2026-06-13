Österreich verlängert Grenzkontrollen zu vier Nachbarländern um drei Monate

Österreich setzt die temporären Grenzkontrollen an den Landgrenzen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien für weitere drei Monate fort. Innenminister Karner begründet dies mit dem europäischen Asylpakt und der Notwendigkeit, Schlepperkriminalität zu bekämpfen, während Pendler kaum belastet werden sollen. Die EU‑Kommission hatte zuvor zur Normalisierung der Schengen‑Binnengrenzen geraten.

Die Verordnung zur Verlängerung der Grenzkontrollen in Richtung Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien um weitere drei Monate tritt am Montag in Kraft. Diese Entscheidung wurde am Samstag von Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP begrüßt.

Karner betonte, dass mit dem europäischen Asylpakt der Schutz der Außengrenzen massiv ausgebaut werden müsse, um dadurch dichter zu sein. Gleichzeitig seien bis auf Weiteres zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des österreichischen Grenzraumes notwendig. Unser Grenzschutz wurde neu aufgestellt und flexibler gestaltet. Statt rein punktueller, stationärer Grenzpunktkontrollen setzen wir auf breite, flexible und wirkungsvolle Grenzraumkontrollen.

Ziel der neuen Strategie sei es, Schlepper und Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen und Pendler nicht zu belasten. Anfang Juni hatte die EU-Kommission Österreich und acht weiteren Schengen-Staaten geraten, auf eine Aufhebung der Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen hinzuarbeiten. Sie sollten dabei alternative Maßnahmen sowie die regionale Zusammenarbeit in vollem Umfang nutzen, hieß es in einer Empfehlung der EU-Behörde. In den meisten Fällen würden die EU-Staaten bereits risikobasierte und nicht-systematische Kontrollen anwenden.

Die Verlängerung der österreichischen Grenzkontrollen steht damit im Spannungsfeld zwischen nationalen Sicherheitsbedenken und den Anforderungen des Schengener Abkommens, das einen weitgehend grenzfreien Binnenverkehr vorsieht. Die Maßnahme betrifft die Landgrenzen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien. Obwohl Österreich als Binnenland keine direkten Außengrenzen der EU hat, sieht es sich durch die Migrationsbewegungen in den Nachbarstaaten einer erhöhten Herausforderung ausgesetzt. Die Grenzraumkontrollen sollen gezielt gegen Schlepperkriminalität vorgehen, aber den Alltag der grenzüberschreitenden Pendler möglichst wenig beeinträchtigen.

Dies wird durch einen flexiblen und mobilen Einsatz von Grenzschutzpersonal erreicht, der nicht mehr an feste Kontrollpunkte gebunden ist. Die EU‑Kommission mahnt hingegen eine schrittweise Rückkehr zu normalen Binnengrenzen ohne systematische Personenkontrollen an. Die jetzt um drei Monate verlängerte Sonderregelung läuft damit parallel zu den laufenden Diskussionen über die Zukunft des Schengener Raums und die Reform des europäischen Asylsystems





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