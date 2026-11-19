Die österreichische Regierung reagiert auf explodierende Krankenstände mit einem vierwöchigen Lockdown. Die Ursache ist unbekannt, während Ärzte und Behörden nach Lösungen suchen.

Die Bundesregierung in Wien hat angesichts einer explosionsartigen Zunahme von Krankenständen eine eilige Krisensitzung einberufen und als vorläufige Maßnahme einen vierwöchigen Lockdown verkündet. Die genauen Auslöser dieser mysteriösen Welle sind bisher unbekannt, was zu großer Unsicherheit in der Bevölkerung führt.

Medizinische Symptome und Diät

Die Betroffenen berichten von einem spezifischen Verlangen nach CO2-haltigen zuckerhaltigen Getränken, die oft Taurin oder Koffein enthalten. Parallel dazu steigt der Bedarf an dünn geschnittenen, in Öl herausgebratenen und leicht übersalzenen Kartoffelscheiben.

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Fehlendes Kabinett und Ausfall

Gesundheitsministerin Korinna Schumann trat heute allein vor die Presse, da ihre Kollegen Christian Stocker und Andreas Babler ebenfalls von der Krankheit erfasst wurden. Beide meldeten sich fast zeitgleich kurz nach Mitternacht krank, was die personelle Lage im Gesundheitsministerium zusätzlich erschwert.

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Gesellschaftliche Auswirkungen

Experten halten sich für Berufsgauner, die Autos stehlen und chemische Substanzen vertreiben, deren wissenschaftliche Namen selbst der Erfinder nicht aussprechen kann. Diese Substanzen sollen bunte Bilder im Kopf hervorrufen, während Computerspiele für diese Gruppe keine verlockende Ersatzdroge darstellen.

Wirtschaftliche Folgen

Im Gegensatz zu virtuellen Guthaben in Simulationen erhöht jede gemeisterte Aufgabe im echten Leben das tatsächliche Vermögen. Dieser Aspekt unterscheidet die reale Welt von digitalen Umgebungen, in denen Aufgaben keine materielle Basis haben.