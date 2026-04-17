Österreich: Verhandlungen zur Entgelttransparenz stocken – Wirtschaftskammer warnt vor Bürokratieflut

Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in Österreich gestaltet sich schwierig. Die Wirtschaftskammer befürchtet eine übermäßige bürokratische Belastung für Unternehmen und warnt vor zusätzlichen Kosten sowie einem Wegfall von Leistungsanreizen.

Österreich tut sich schwer mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz , und die Verhandlungen kommen nur schleppend voran. Die Arbeitgeberseite äußert nun ausführlich ihre Bedenken und legt Zahlen vor, um die drohende Bürokratie flut zu verdeutlichen. Eine übermäßige Erfüllung des europäischen Bürokratie pakets muss unbedingt vermieden werden, so die klare Botschaft. Die Frist für die Verankerung der EU-Lohntransparenzlinie im nationalen Recht rückt näher: Bis spätestens 7.

Juni muss die Richtlinie in österreichisches Recht umgesetzt sein, andernfalls drohen dem Land – ebenso wie anderen Mitgliedstaaten, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben – Vertragsverletzungsverfahren. Das Hauptziel der Richtlinie ist die Verringerung des sogenannten Gender Pay Gaps, also des Einkommensunterschieds zwischen Männern und Frauen. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte ursprünglich angekündigt, den erforderlichen Gesetzesentwurf im ersten Quartal 2026 zur Begutachtung vorzulegen. Dieser Zeitplan ist jedoch noch nicht eingehalten worden, da die Verhandlungen stocken. Während das Ministerium auf Nachfrage der Presse nur knapp mitteilte, dass die Verhandlungen laufen und keine weiteren Details kommuniziert werden können, macht die Wirtschaftskammer (WKÖ) nun deutlich, wo das Problem liegt. Als Vertreterin der Arbeitgeber steht die WKÖ der Richtlinie und den geplanten Umsetzungsmaßnahmen kritisch gegenüber. Aus Sicht der WKÖ ist Österreich im Bereich der Lohntransparenz im internationalen Vergleich bereits sehr weit fortgeschritten. Die Organisation argumentiert, dass die Anwendung kollektivvertraglich geregelter, geschlechtsneutraler Entgeltsysteme durch Unternehmen bereits ausreichend sein sollte. WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger betont, dass eine Übererfüllung dieses Bürokratiepakets aus Brüssel unbedingt verhindert werden müsse. Die EU-Richtlinie sieht vor, dass Arbeitnehmer ab Juni ein individuelles Auskunftsrecht erhalten. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, Informationen über die durchschnittlichen Gehaltsniveaus von Kollegen einzuholen, die die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit verrichten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Eine entscheidende Frage ist dabei, wie der Begriff der gleichen oder gleichwertigen Arbeit definiert wird. Hier könnte auf das isländische Modell zurückgegriffen werden, bei dem jede Stelle im Unternehmen anhand spezifischer Kriterien wie Verantwortung, Belastung und erforderlicher Qualifikation bewertet wird. Auf Basis dieser Bewertung wird ein transparentes Gehaltssystem erstellt, sodass Jobs mit gleicher Punktzahl auch gleich bezahlt werden. Die WKÖ lehnt eine solche verpflichtende Arbeitsplatzbewertung jedoch ab und bezeichnet sie generell als eine zusätzliche Bürokratiekeule. Die Wirtschaftskammer argumentiert, dass Unternehmen jeder Größe erhebliche Ressourcen in Form von Arbeitszeit und finanziellen Mitteln für die Umsetzung der Richtlinie aufwenden müssten. Um dies zu veranschaulichen, hat die WKÖ verschiedene Szenarien durchgerechnet. Ein Handelsunternehmen in Graz mit etwa 200 Mitarbeitern, die nach Kollektivvertrag bezahlt werden, müsste künftig ein datenschutzkonformes System zur Datenerfassung einrichten, verbunden mit Software-Upgrades und Schulungen für die Buchhaltung. Anschließend müsste ein Bericht erstellt werden, und falls das Lohngefälle mehr als fünf Prozent beträgt, müssten Erklärungen abgegeben und Maßnahmen ergriffen werden, was weitere Berichte, Meetings und externe Audits nach sich ziehen würde. Laut Kalkulation der Wirtschaftskammer würden hierdurch allein im ersten Jahr Zusatzkosten zwischen 33.000 und 72.000 Euro entstehen. Die Folgekosten, ohne erneute Maßnahmenpflicht, beliefen sich jährlich auf 10.000 bis 15.000 Euro. Für ein kleineres Technologie-Startup aus Wien ergeben sich laut WKÖ-Berechnung durch die Einführung Zusatzkosten zwischen 40.000 und 100.000 Euro, später zwischen 10.000 und 25.000 Euro pro Jahr. Bei einem Produktionsbetrieb in Linz, bei dem sich aufgrund von Schichtarbeit ein Einkommensunterschied von 7 Prozent ergeben könnte, würden die Bürokratiekosten zwischen 46.000 und 77.000 Euro liegen. Die WKÖ ist zudem überzeugt, dass das eigentliche Ziel der Richtlinie, nämlich die Reduzierung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede, klar verfehlt wird. Obwohl die Wirtschaftskammer dieses Ziel grundsätzlich unterstützt, sind ihrer Meinung nach andere Maßnahmen erforderlich, wie beispielsweise der Ausbau der Kinderbetreuung, um Vollbeschäftigung für alle zu ermöglichen. Ansonsten, so WKÖ-Generalsekretär Danninger, entstünde ein System, das Leistung nivelliere, anstatt zu echter Gleichstellung beizutragen. Die Richtlinie birgt nach Ansicht der WKÖ die Gefahr einer Vereinheitlichung von Gehaltsstrukturen und einer Angleichung nach unten, was Leistungsanreize schwinden ließe. Die Wirtschaftskammer fasst zusammen, dass bessere Bezahlung einen enormen Rechtfertigungsaufwand bedeuten würde und Differenzierung zum Risiko werde





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