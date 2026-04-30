Österreich verbessert sich im Pressefreiheitsindex auf Platz 19

Österreich klettert im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen auf Rang 19 und wird nun als „zufriedenstellend“ eingestuft. Die Lage der Pressefreiheit weltweit ist jedoch kritisch, mit Rekordzahlen getöteter Journalisten und verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen.

Österreich hat im Pressefreiheit sindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnet und belegt nun mit 79,43 von 100 Punkten den 19. Platz. Dies entspricht einer Verbesserung um 1,31 Punkte bzw. drei Ränge im Vergleich zum Vorjahr.

Das Land wird nun in der Kategorie „zufriedenstellend“ eingestuft und befindet sich in der Nähe von Ländern wie Kanada (20. ) und Großbritannien (18. ). An der Spitze des Rankings stehen Norwegen, die Niederlande und Estland, während Eritrea, Nordkorea und China die Schlusslichter bilden.

In über der Hälfte aller Länder wird die Pressefreiheit als „schwierig“ oder „sehr ernst“ bewertet, während nur sieben Staaten – darunter Dänemark, Schweden, Finnland und Irland – als „gut“ eingestuft werden. Dort lebt weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung. Österreich teilt sich mit 35 weiteren Nationen die Kategorie „zufriedenstellend“, zu der auch Deutschland (14. ), die Schweiz (8.

) und Frankreich (25. ) gehören. Der durchschnittliche Wert der untersuchten Staaten im Pressefreiheitsindex ist in der 25-jährigen Geschichte des Rankings noch nie so niedrig gewesen wie 2026. RSF-Österreich-Generalsekretär Martin Wassermair betonte in einer Stellungnahme, dass die aktuelle Weltlage täglich die Bedrohungen für Demokratie und Pressefreiheit verdeutliche.

Als Beispiel nannte er die Rekordzahl getöteter Medienschaffender im Vorjahr, die eine „globale Mahnung“ darstelle. Laut RSF wurden in den zwölf Monaten davor 67 Journalistinnen und Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet, davon 29 im Gazastreifen. Seit Oktober 2023 seien mehr als 220 Medienschaffende in Gaza von der israelischen Armee getötet worden, davon mindestens 70 im Rahmen ihrer Arbeit. Israel befindet sich auf Platz 116 des Rankings.

Auch rechtliche Rahmenbedingungen und finanzielle Schwierigkeiten haben sich in vielen Ländern für Journalisten verschlechtert. Zudem wird politische Rhetorik zunehmend gegen Medienschaffende gerichtet, wie etwa in den USA unter Präsident Donald Trump. Die Vereinigten Staaten rutschten um sieben Plätze auf Rang 64 ab, was eine „problematische“ Lage für die Pressefreiheit bedeutet. Der größte Aufsteiger war Syrien nach dem Sturz von Bashar al-Assad, das 36 Plätze gutmachte und nun auf Platz 141 steht.

Österreich schneidet besonders gut in puncto Sicherheit (94,31 Punkte) ab. Der größte Punktegewinn wurde im rechtlichen Kontext (+2,4 Punkte auf 84,37) verzeichnet, gefolgt von Verbesserungen im politischen Kontext (+1,76 auf 74,35). Im soziokulturellen (79,09) und ökonomischen Kontext (65,01) gab es kaum Veränderungen. Damit hat sich Österreich deutlich von seinem historischen Tief vor zwei Jahren (Platz 32, 74,7 Punkte) entfernt, liegt aber noch weit entfernt von den Top Ten, aus denen es 2015 herausgefallen war.

Wassermair verwies auf Verbesserungen im öffentlichen Diskurs, der nach Fällen von Korruption und Machtmissbrauch die kritische Berichterstattung wieder mehr wertschätze. Besonders positiv sei das Informationsfreiheitsgesetz, das die Amtsverschwiegenheit beendete und neue Möglichkeiten für investigative Recherchen schuf.

Zudem wurden erste Schritte zur Umsetzung des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFA) unternommen, das unter anderem Schutz vor politischer Einflussnahme und mehr Transparenz bei Eigentumsstrukturen vorsieht. RSF-Österreich-Präsident Fritz Hausjell warnte jedoch, dass die Stabilisierung der ökonomischen Grundlagen von Medien und Journalismus noch nicht ausreichend umgesetzt wurde





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