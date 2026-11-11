Österreich: Veraltetes Epidemiegesetz blockiert Reform

Das österreichische Epidemiegesetz ist über 100 Jahre alt. Experten warnen vor mangelnder Vorbereitung auf künftige Pandemien und fordern endlich eine umfassende Modernisierung des Rechtsrahmens.

Das in Österreich geltende Epidemiegesetz basiert auf einer mehr als ein Jahrhundert alten Rechtsgrundlage, die den modernen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Der harte Kern dieser Gesetzgebung stammt aus einer Zeit vor der digitalen Ära und wurde lediglich in den 1950er Jahren punktuell überarbeitet. Medizinrechtsexperte Karl Stöger von der Universität Wien stellt klar, dass das aktuelle Regelwerk bei weitem nicht am Puls der Zeit angekommen ist. Dies gilt trotz der offensichtlichen Notwendigkeit, die während der Coronapandemie deutlich geworden ist.

Rechtliche Lücken nach Corona-Pandemie

Zwar wurden während der Intensivphase der Pandemie fast monatlich Reparatur-Novellen erlassen und zahlreiche Regelungen im befristeten Covid-19-Maßnahmengesetz gebündelt. Rechtswissenschaftler betonen jedoch, dass dieses Vorgehen die Rechtslage nur teilweise modernisierte. Zentrale Fragen zur Zuständigkeit und zum Datenschutz blieben dabei ungelöst. Würde morgen eine neue Pandemie ausbrechen, wäre Österreich laut Experten alles andere als ausreichend vorbereitet.

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Poltische Verantwortung und Verzögerungen

Sowohl die ehemalige türkis-grüne Regierung als auch die aktuelle Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hatten versprochen, rasch ein neues Gesetz einzuführen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erklärte bereits im Juli 2024, dass eine Fertigstellung in dieser Legislaturperiode nicht mehr möglich sei. Er verwies darauf, dass seit 2023 ein Entwurf seines Ressorts vorliege, aber noch keine Einigung mit anderen Ministerien und den Ländern bestehe. Die Verantwortung wurde an seine Nachfolgerin Korinna Schumann weitergegeben.

Korinna Schumann ihrerseits delegierte die Aufgabe an Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ). Diese kündigte im März 2025 in der ersten Sitzung des Gesundheitsausschusses an, das Gesetz bald in Begutachtung zu schicken. Rund zwanzig Monate später liegen weder ein ausformuliertes Gesetz noch ein laufendes Begutachtungsverfahren vor. Das Büro der Staatssekretärin bestätigt zwar eine umfassende Überarbeitung, nennt aber keinen konkreten Termin für die Vorlage.

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Aktuelle Krisen zeigen Reformbedarf

Der grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner sieht durch aktuelle Ereignisse wie den Legionellenausbruch in Linz, der zu mehreren Todesfällen führte, die Dringlichkeit unterstrichen. Er fordert ein modernes Epidemiegesetz mit zeitgemäßer Überwachung, besserem Datenaustausch und klaren Abläufen. Schallmeiner kritisiert, dass man sich der öffentlichen Debatte wie das Kaninchen vor der Schlange verstehe, obwohl seit Sommer 2024 ein Entwurf vorliegt, der sofort in Begutachtung hätte gehen können.

Datenschutz und gesellschaftlicher Diskurs

Tatsächlich verfügt Österreich über viele Gesundheitsdaten, doch der Zugriff und der datenschutzrechtliche Umgang sind nicht ordentlich geregelt. Dies erschwert das Vorgehen im Ernstfall erheblich. Ein neues Gesetz müsste hier Klarheit schaffen und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen. Trotz möglicher Anfeindungen gegen Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Surveillance-Schritte bleibt die Verbesserung der Instrumente unverzichtbar, um aus vergangenen Krisen zu lernen.