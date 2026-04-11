Österreich unterstützt Griechenland im Kampf gegen Maul- und Klauenseuche auf Lesbos

Österreich leistet Griechenland Hilfe im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche auf Lesbos durch die Bereitstellung von Schutzausrüstung. Die Unterstützung erfolgt im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus und unterstreicht die europäische Solidarität.

Österreich unterstützt Lesbos im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche. Auf der griechischen Insel Lesbos ist ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche verzeichnet worden, was die griechischen Behörden vor eine erhebliche Herausforderung stellt. Um die Ausbreitung dieser hoch ansteckenden Tierkrankheit einzudämmen, hat Griechenland den EU-Katastrophenschutzmechanismus UCPM aktiviert und um Unterstützung von den Mitgliedstaaten ersucht.

Die rasche Reaktion und die bereitgestellte Hilfe sind von entscheidender Bedeutung, um die Ausbreitung der Seuche zu begrenzen und die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe zu schützen. Die Maul- und Klauenseuche, eine hochansteckende Viruserkrankung, betrifft vor allem Klauentiere wie Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen und kann erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, sowohl durch den Verlust von Tieren als auch durch Einschränkungen im Handel und Export. Die rasche Eindämmung ist daher von höchster Priorität.\Österreich reagiert auf das Hilfsersuchen Griechenlands und stellt eine umfassende Hilfslieferung bereit. Diese besteht aus zwölf Paletten, die insgesamt 60.000 Stück Schutzausrüstung enthalten, darunter Schutzbrillen, Face Shields und Schutzkleidung. Diese Ausrüstung ist für die Mitarbeiter der griechischen Behörden und Tierärzte von essentieller Bedeutung, um sich vor einer Ansteckung zu schützen und die Bekämpfung der Seuche sicherzustellen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte in einer gemeinsamen Aussendung die Wichtigkeit der europäischen Katastrophenhilfe und die Notwendigkeit, Partnern in Notlagen schnell und effizient zur Seite zu stehen. Diese Hilfe unterstreicht die gelebte europäische Solidarität, wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) betonte. Sie hob hervor, dass Europa gerade in Ausnahmesituationen wie dieser zusammenstehen müsse und dass Österreich als verlässlicher Partner Griechenland zur Seite steht. Die gemeinsame Anstrengung der EU-Mitgliedstaaten ist ein zentraler Bestandteil der Reaktion auf den Ausbruch und zeigt die Bedeutung der Zusammenarbeit in Krisenzeiten. Die Bereitstellung von Schutzausrüstung ist ein elementarer Bestandteil der Bekämpfung, da sie die Sicherheit der Einsatzkräfte gewährleistet und gleichzeitig die rasche und effektive Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung ermöglicht.\Die Hilfsleistung Österreichs unterstreicht die Bedeutung von internationaler Zusammenarbeit und Solidarität in Krisensituationen. Die rasche Reaktion auf das Hilfsersuchen und die Bereitstellung von Schutzausrüstung sind ein klares Zeichen der Unterstützung für Griechenland und ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche. Die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, insbesondere durch den EU-Katastrophenschutzmechanismus, ermöglicht eine koordinierte und effiziente Reaktion auf solche Krisen. Die Bereitstellung von Ressourcen und die gemeinsame Anstrengung der Mitgliedstaaten sind von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen der Seuche zu minimieren und die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe zu unterstützen. Die österreichische Unterstützung spiegelt das Engagement der EU für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bürger wider und unterstreicht die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen und die Notwendigkeit, sich auf zukünftige Krisen vorzubereiten. Die rasche Bereitstellung von Hilfsgütern ist nur ein Teil der Gesamtstrategie, die auch die Überwachung, Diagnose und Bekämpfung der Seuche beinhaltet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Gesundheit der Tiere und die Wirtschaft zu schützen





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