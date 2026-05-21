Österreich und Ungarn planen engeres Zusammenarbeiten in der EU

Bundeskanzler Christian Stocker und ungarischer Premierminister Péter Magyar haben in Wien eine gemeinsame Regierungssitzung im September in Gödöllő vereinbart. Sie wollen die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn vertiefen und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Stocker und Magyar betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit für die mitteleuropäischen Staaten und die gemeinsame Lösung von Problemen wie der Asbest-Affäre.

Österreich und Ungarn wollen in der Europäischen Union enger zusammenarbeiten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest schlage man mit dem heutigen Tag ein "neues Kapitel" in den bilateralen Beziehungen auf.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege Péter Magyar vereinbarten eine gemeinsame Regierungssitzung im September im Sissi-Schloss Gödöllő.

"Mit dir als Ministerpräsident kehrt Ungarn als konstruktives Mitglied in den Rat zurück", sagte Stocker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Man wolle nun die "Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern rasch vertiefen und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen". Magyar sagte, dass Österreich und Ungarn nun "eine wesentlich friedlichere und einander unterstützende Epoche vor uns haben". Er bemühte diesbezüglich auch historische Vergleiche und verwies darauf, dass sich der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867 in der Donaumonarchie kommendes Jahr zum 160.

Mal jähre. Auch verwies er darauf, dass im Kanzleramt einst der ungarische Graf Gyula Andrássy als Außenminister des gemeinsamen Staates residierte.

"Wenn wir unsere Kräfte bündeln, haben wir mehr Gewicht", sagte Stocker mit Blick auf die mitteleuropäischen Staaten und ihre ähnlichen Interessenslagen. Der ungarische Premier bekräftigte diesbezüglich seinen Vorstoß, dass Österreich in die Visegrad-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) aufgenommen wird. Er habe mit Bundeskanzler Stocker darüber gesprochen und dieser habe sich "bereit erklärt, dass wir diese Zusammenarbeit erweitern"





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