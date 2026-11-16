Österreich und Partner planen Return Hub in Ruanda für Abschiebungen

Die ÖVP unter Innenminister Karner und Kanzler Stocker wollen mit der Gruppe der Umsetzer einen Return Hub in Ruanda etablieren. Kritiker monieren Verstoß gegen Menschenrechte.

Der österreichische Innenminister Gerhard Karner tritt am kommenden Montag in Wien in intensive Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden ein. Im Zentrum der Diskussion stehen die konkreten Pläne der sogenannten Gruppe der Umsetzer, deren Ziel es ist, die Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern in Drittstaaten voranzutreiben. Diplomatische Kreise geben bereits an, dass sich die fünf beteiligten Nationen im Vorfeld bereits auf Ruanda als ersten und primären Standort für einen solchen Return Hub außerhalb der Europäischen Union geeinigt haben. Diese strategische Einigung markiert einen signifikanten Schritt in der Umsetzung der gemeinsamen Migrationsagenda der beteiligten Länder.

Ziele des Return Hub Ruanda

Zweck dieses neuen Hubs ist die Aufnahme von Personen, denen der Asylantrag in der EU abgelehnt wurde und die sich nicht in ihre Herkunftsländer zurückbegeben lassen. Die vorgesehenen Return Hubs sollen ausschließlich für jene Migranten gelten, die sämtliche rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um in der Union zu bleiben. Im Gegensatz zu früheren Ansätzen, wie dem umstrittenen britischen Modell, soll die Durchführung von Asylverfahren in diesen Zentren in Drittstaaten nicht stattfinden. Die Planer argumentieren, dass die Aussicht auf eine solche Überstellung potenzielle Migranten davon abhalten soll, Schleppern hohe Summen für gefährliche Reisen nach Europa zu zahlen. Mit dieser Maßnahme soll die irreguläre Migration effektiv eingedämmt und die Gesamtzahl der Abschiebungen erhöht werden.

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Politische Akteure und Treffen

Parallel zu den ministériellen Beratungen wird die dänische Premierministerin Mette Frederiksen am gleichen Tag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien kommen. Bei ihrem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker steht ebenfalls die Migrations- und Asylpolitik im absoluten Fokus der Agenda. Beide Länder positionieren sich gemeinsam als Vorreiter in Europa bei der Durchsetzung einer restriktiven Migrationspolitik. Ein zentrales Anliegen ist die geforderte geänderte Auslegung von Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), um Abschiebungen von straffällig gewordenen Personen ohne Aufenthaltsberechtigung zu ermöglichen. Eine gemeinsame Pressekonferenz der dänischen Premierministerin Frederiksen mit Bundeskanzler Stocker und den Fachministern der Gruppe der Umsetzer ist für 16 Uhr im Livestream vorgesehen.

Kritik von Opposition und NGOs

Die Ankündigung stößt auf scharfe Ablehnung in weiten Teilen der politischen Landschaft sowie bei internationalen Menschenrechtsorganisationen. Die Grünen-Klubobfrau Leonore Gewessler übte bereits am Sonntagabend in der ZiB2 des ORF deutliche Kritik an den geäußerten Plänen. Sie beschrieb das Vorhaben als eine der allerteuersten symbolpolitischen Lösungen, die in allen bisherigen Versuchen versagt habe. Zudem wies sie darauf hin, dass die menschenrechtliche Zulässigkeit Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sein werde. Ärzte ohne Grenzen Österreich nannte die Pläne beschämend und warnten davor, dass Return Hubs in Drittstaaten ein weiteres Kapitel unmenschlicher Behandlung von Geflüchteten bedeuten würden.

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Rechtliche Unsicherheit und Zeitplan

Die rechtliche Einordnung des Projekts bleibt äußerst umstritten und ist mit erheblichen Risiken behaftet. Amnesty International hatte die österreichische Bundesregierung bereits am Freitag aufgefordert, sich aktiv gegen Abschiebezentren auszusprechen und aus den laufenden Verhandlungen auszusteigen. Die Expertin für Asyl und Migration, Aimée Stuflesser, betonte, dass Menschenrechte kein Outsourcing-Programm sein können, das einfach an Drittstaaten ausgelagert wird. Auch der Europarat hatte im Juli bereits vor erheblichen Menschenrechtsrisiken bei solchen Abschiebezentren gewarnt. Ähnliche britische Pläne wurden 2023 vom Obersten Gerichtshof für rechtswidrig erklärt, was die juristische Lage weiter erschwert.

Ausblick auf Verträge und Abschiebungen

Trotz der rechtlichen Bedenken und der öffentlichen Kritik verfolgt die Gruppe der fünf Staaten einen klaren Zeitplan. Die Beteiligten hatten angekündigt, dass bis Ende des aktuellen Jahres ein formeller Vertrag mit einem Land außerhalb der EU geschlossen werden soll. Die ersten praktischen Abschiebungen von abgelehnten Asylwerbern in das vereinbarte Drittland sind für das Jahr 2027 geplant. Ruanda hat sich in den vergangenen Jahren bereits als Ziel für Migranten etabliert, die von westlichen Ländern ausgewiesen werden sollen. Präsident Paul Kagame genießt international Ansehen für den Wiederaufbau nach dem Völkermord von 1994, steht jedoch aufgrund von Vorwürfen politischer Unterdrückung und der Unterstützung der Rebellengruppe M23 im Nachbarland Kongo unter scharfer Beobachtung.