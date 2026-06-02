Österreich und EU einigen sich auf neue Abschieberegeln

Die österreichische Regierung hat sich auf eine Einigung mit der EU geeinigt, die die Rückführung abgelehnter Asylwerber erleichtern soll. Diese Menschen werden in speziellen Zentren untergebracht, wenn sie nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.

Die österreich ische Regierung hat sich auf eine Einigung mit der EU geeinigt, die die Rückführung abgelehnter Asylwerber erleichtern soll. Diese Menschen werden in speziellen Zentren untergebracht, wenn sie nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.

Die Einigung legt fest, dass abgelehnte Asylwerber bei ihrer eigenen Abschiebung mitwirken müssen, um nicht verhaftet zu werden. Zudem droht ihnen die Kürzung oder Streichung von Unterhaltungsleistungen und die Beschlagnahme von Reisedokumenten. Die neuen Abschieberegeln bezeichnen FPÖ-Chef Herbert Kickl und EU-Abgeordnete Petra Steger als ersten wichtigen Erfolg patriotischer Kräfte. Beide stellen allerdings klar, dass diese Initiative lediglich Reparaturpolitik an einem weiterhin völlig gescheiterten europäischen Asylsystem sei.

Sie warnten auch vor einer neuen ÖVP-Showpolitik, da der Asyl- und Migrationspakt weiterhin aufrecht sei. Sie betonten, dass Europa keine Migrationsausreden und keine Brüsseler Zwangsverteilung benötige, sondern eine echte Rückführungsoffensive





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Österreich EU Abschieberegeln Asylwerber Rückführung

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