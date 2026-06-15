Österreich trifft auf WM-Neuling Jordanien: Rangnick warnt vor taktisch disziplinierter Mannschaft

Die österreichische Nationalmannschaft ist gegen Jordanien klar favorisiert, doch Teamchef Ralf Rangnick warnt vor dem WM-Debütanten. Die Jordanier setzen auf eine kompakte Abwehr und schnelle Konter, angeführt von Flügelspieler Mousa Al-Tamari. Österreich könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen, muss aber auf Verletzte wie Christoph Baumgartner verzichten. Für Jordanien ist es die erste WM-Teilnahme.

Die österreich ische Nationalmannschaft geht als klarer Favorit in das Spiel gegen Jordanien bei der Weltmeisterschaft in Santa Clara. Ein Sieg gegen den WM-Neuling wäre ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale , noch vor den weiteren Gruppenspielen gegen Argentinien und Algerien.

Teamchef Ralf Rangnick, der gerade seine Vertragsverlängerung beim ÖFB bekanntgegeben hat, warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen. Er betont, dass Jordanien taktisch diszipliniert ist und mit einer kompakten Dreier- oder Fünferkette spielt. Herausragender Spieler der Jordanier ist Mousa Al-Tamari, der 28-jährige Flügelspieler von Stade Rennes, der in der letzten Ligue-1-Saison sieben Tore und elf Vorlagen erzielte.

Rangnick beschreibt den Gegner als mannschaftlich stark und warnt vor den schnellen Kontern. sportlich liegt Österreich mit Weltranglistenplatz 25 deutlich vor Jordanien auf Platz 64, das seit fünf Spielen sieglos ist. Österreich gewann hingegen alle drei Länderspiele in diesem Jahr. Rangnick gibt keine Details zur Startformation preis, aber es gibt Fragen zur Besetzung des verletzten Christoph Baumgartners. Carney Chukwuemeka, Paul Wanner und Sasa Kalajdzic sind im Gespräch.

Letzterer zeigte sich in den Trainingseinheiten stark und könnte auch als Stürmer zum Einsatz kommen. Rangnick betont, dass die aktuelle Form den Ausschlag gibt. Rangnick ist erst der zweite Trainer nach Josef Hickersberger, der bei einer WM und einer EM das ÖFB-Team betreut. Scherzhaft sagt er, dass er die österreichische Bundeshymne noch nicht vollständig beherrsche und sie daher nur mitsummen werde.

Für Österreich wäre ein weiterer Sieg historisch, da das Team seit 1990 kein WM-Spiel mehr gewonnen hat und seit 1982 nicht mehr aus einer Gruppenphase aufgestiegen ist. Für Jordanien ist es das erste WM-Spiel überhaupt. Teamchef Jamal Sellami, der selbst 1998 mit Marokko an einer WM teilnahm, erklärt, dass die Mannschaft einen starken Eindruck hinterlassen wolle. Das Spiel findet im Heimstadion der San Francisco 49ers statt





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