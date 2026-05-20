Österreich suffers first loss at NHL-EURO 2023, faces Germany in next game

Austria suffered its first defeat at the Ice Hockey A-WWC in Zurich against Switzerland. The team is focused on the upcoming match with Germany on Saturday.

Mit dem 0:9 gegen die Schweiz kassierte Österreich im vierten Spiel die erste Niederlage bei der Eishockey-A-WM in Zürich , die gleich in eine kräftige Watsch'n ausartete.

Die Spieler suchten keine Ausreden, richteten den Blick aber schon wieder nach vorne – denn Samstag wartet das so wichtige Duell mit Deutschland. 30:20-Torschüsse hatte die Schweiz am Ende zu Buche stehen, nicht weiter schlimm. Umso heftiger fiel das Resultat aus: "Es war in dieser Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch". gestand auch der Schweizer Stürmer Georg Bertschy, der in der 57. Minute den Schlusspunkt beim Schützenfest setzte.

Er gestand zudem: "Mit so einem hohen Sieg hatten wir nie und immer gerechnet. Wir hatten Österreich zuvor bei diesem Turnier gesehen, sie waren gut gestartet. Wir wussten, dass wir von Anfang bereit sein müssen. Das ist uns sehr gut gelungen.

" Nach einem spielfreien Tag lief der Motor bei den Eidgenossen auf Hochtouren – während Österreich im vierten Spiel in fünf Tagen an seine Grenzen stieß: "Das soll aber keine Ausrede sein, die Schweizer Leistung nicht schmälern", so der Tenor im österreichischen Lage





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ice Hockey A-WWC Zürich Switzerland Germany Georgia Bertschy High Goal Difference Good Showing Against Austria Focus On Germany Match

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Biber, Otter, Wölfe: Seit 2020 mehr als 1.300 geschützte Tiere in Österreich getötetWIEN. Durchschnittlich alle zwei Tage wird in Österreich ein geschütztes Tier zum Abschuss freigegeben oder illegal getötet, kritisiert der WWF.

Read more »

Lohnungleichheit in Österreich: Der Kampf um das Lohntransparenz-GesetzÖsterreich steht unter Zeitdruck, die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz umzusetzen, um die signifikante Lohnlücke zwischen Frauen und Männern durch gesetzliche Maßnahmen zu schließen.

Read more »

WM: Österreich gegen Lettland ab 16.20 Uhr LIVE3. Spieltag bei der Eishockey-WM: Österreich trifft auf Lettland. Um 16.20 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

Read more »

Österreich warnt: Streaming-Gebühr für audiovisuelle Plattformen - Angriff auf Medienstandort ÖsterreichMedienministerin Andreas Babler plant eine Streaming-Gebühr von 12 Prozent des Jahresumsatzes für audiovisuelle Plattformen aus. Diese würde einen Großteil der TV-Sender und Online-Plattformen in Österreich treffen, die ihren Zuschauern Inhalte im Internet zeitversetzt anbieten. Kritik kommt von Fachverbänden wie dem VRM oder der Telekom/Rundfunk wegen fehlender Information über die Verwendung des Geldes und die Auswirkungen auf die Branche.

Read more »