Experte Michael Strebl warnt vor hohen Netzkosten durch Wildwuchs. E-Control fordert koordinierte Raumordnung und mehr Elektrifizierung für leistbare Energiewende bis 2040.

Österreich steht vor einer massiven Modernisierung seiner Strominfrastruktur, die mit enormen finanziellen Belastungen für die Gesellschaft verbunden ist. Michael Strebl von der E-Control betont, dass das heutige System fundamental verändert werden muss, um die Energiewende nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich leistbar zu halten. Die Branche schätzt den gesamten Investitionsbedarf bis zum Jahr 2040 auf über 50 Milliarden Euro, wobei diese Kosten primär über die Netzentgelte auf die Stromkundschaft umgelegt werden.

Vom Kraftwerk zur dezentralen Landschaft

Der Strukturwandel im österreichischen Energiemarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant vollzogen. Als Michael Strebl in der Energiewirtschaft startete, existierten in Wien lediglich fünf Kraftwerke, darunter vier Anlagen der Wien Energie und eine der OMV. Heute erzeugen mehr als 60.000 einzelne Anlagen Strom, was die Notwendigkeit eines hochkomplexen und flexiblen Netzausbaus unumgänglich macht.

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Diese massive Zunahme dezentraler Erzeuger erfordert eine grundlegende Anpassung der Infrastruktur. Die Verteilnetzbetreiber sowie der Übertragungsnetzbetreiber APG haben ihre Mittelfristprognosen bis 2036 bereits übermittelt. Diese gehen von Kosten in Höhe von 36 Milliarden Euro aus, was sich bis 2040 auf etwa 45 Milliarden Euro beläuft. Zwar liegt dieser Wert leicht unter der ursprünglichen Hochrechnung von 50 Milliarden Euro, stellt aber dennoch eine enorme finanzielle Hürde dar.

Koordination statt Wildwuchs bei Erneuerbaren

Ein zentrales Problem der aktuellen Entwicklung liegt in der fehlenden räumlichen Planung. Michael Strebl kritisiert, dass sich die Politik und die Branche lange Zeit fast ausschließlich auf den Ausbau von Ökostromanlagen konzentrierten, ohne die Netzkapazitäten ausreichend zu berücksichtigen. Wenn jede industrielle Solaranlage, die auf der grünen Wiese entsteht, ohne koordinierte Planung an das Netz angeschlossen wird, treibt dies die Kosten in die Höhe.

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Es fehlt bisher an einer übergreifenden Raumordnung, die festlegt, wo Erneuerbare Energien und Netzausbau im Einklang erfolgen sollten. Dieser Mangel an strategischer Steuerung führt dazu, dass die Netzbetreiber gezwungen sind, extrem teure Erweiterungen vorzunehmen. Strebl warnt davor, dass die Energiewende politisch nicht haltbar bleibt, wenn sie für die Bevölkerung zu teuer wird und die Mehrheiten dafür schwinden.

Effizienzsteigerung durch Elektrifizierung

Um den Investitionsdruck von den Netzen zu nehmen, schlägt die E-Control eine konsequente Steigerung der Effizienz vor. Michael Strebl argumentiert, dass je mehr Energie über die bestehenden Leitungen verteilt wird, desto kostengünstiger wird das Gesamtsystem pro Kilowattstunde. Daher ist die Elektrifizierung von Verkehr und Wärme essenziell, da Strom lokal verfügbar ist und die Resilienz gegen geopolitische Krisen stärkt.

Der Vergleich zwischen Elektro- und Benzinfahrzeugen verdeutlicht das enorme Einsparpotenzial. Ein Elektroauto nutzt mehr als 90 Prozent der eingesetzten Energie, während ein Benzinauto nur etwa 20 Prozent verwertet. Der Rest geht als Abwärme verloren. Strebl vergleicht dies mit dem Kauf von fünf Litern Milch pro Woche, von denen vier Liter wöchentlich entsorgt werden, was als extrem ineffizient angesehen wird.

Anpassung der Nachfrageprognosen

Die bisherigen Planungen der Energiewirtschaft gingen davon aus, dass sich der Strombedarf bis 2040 verdoppeln wird. Michael Strebl und die E-Control halten diese Prognose für überzogen. Stattdessen wird von einer Steigerung um ein Drittel bis zur Hälfte ausgegangen, was einem absoluten Bedarf von 100 bis 120 Terawattstunden entspricht. Dieser Rückgang der prognostizierten Nachfrage im Vergleich zu früheren Schätzungen entlastet den Netzausbau.

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Ursprünglich wurde grüner Wasserstoff als großer Stromabnehmer erwartet, doch dieser Prozess verläuft langsamer als geplant. stattdessen rücken KI-Rechenzentren in den Fokus. Diese benötigen klare Regulierungen, darunter Standorte nahe starken Netzanschlüssen wie in Kronsdorf, strikte Energieeffizienzauflagen und Konzepte zur Nutzung der Abwärme. Internationale Modelle wie "Bring your own Energy" aus den USA könnten hierbei Vorbildfunktion übernehmen.