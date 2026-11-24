Die Bundesregierung präsentiert die neue Drohnenschutzstrategie für Österreich. Ab 2027 verfügen Spezialkräfte über moderne Abwehrsysteme, kritische Infrastrukturen erhalten mehr Rechte.

Die österreichische Bundesregierung hat am Dienstag, den 16. April 2024, eine umfassende Schutzstrategie gegen Drohnen vorgestellt, die den zivilen und militärischen Luftraum absichern soll. Diese Maßnahme ist eine direkte Antwort auf die zunehmenden und wiederholten Verletzungen des Luftraums durch unbemannte Luftfahrzeuge in Europa. Die Strategie wurde im Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt präsentiert und zielt darauf ab, die nationale Resilienz und Sicherheit nachhaltig zu stärken.

Einführung des Drohnenspezialzentrums

Zentraler Bestandteil der neuen Sicherheitsarchitektur ist die Einrichtung eines "Drohnenlagezentrums" direkt im Innenministerium. Dieses Zentrum soll ab sofort operativ tätig werden und die bisherige, anlassbezogene Erstellung von Lagebildern durch eine kontinuierliche, gesamtstaatliche Überwachung ersetzen. Bisher wurden Informationen nur punktuell, etwa im Vorfeld großer Veranstaltungen wie des Song Contests, gesammelt. Das neue Zentrum bündelt diese Daten mittels interministerieller Arbeitsgruppen, um ein Echtzeit-Bild der Bedrohungslage zu gewährleisten.

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Die Schaffung dieses Zentrums ist Teil des breiteren Aufbauplanes ÖBH 2032+ des Bundesheeres. Dieser Plan sieht eine fundamentale Weiterentwicklung des bisherigen Luftraumüberwachungssystems vor. Während die aktuellen Systeme primär auf bemannte Luftfahrzeuge ausgelegt sind, wird die Infrastruktur nun gezielt ausgebaut, um auch nicht kooperative unbemannte Flugobjekte in verschiedenen Leistungsbereichen detektieren und bekämpfen zu können.

Mehr Rechte für Betreiber kritischer Infrastruktur

Ein signifikanter Wandel in der Rechtslage betrifft die Betreiber kritischer Infrastruktur, darunter große Energieversorger und Industrieunternehmen. Unter der neuen Strategie erhalten diese Akteure die Möglichkeit, erkannte Drohnen bei entsprechender Bedrohungslage eigenständig abzuwehren. Diese Maßnahme kann elektronische Maßnahmen umfassen, die den Flug oder die Steuerung der unbemannten Geräte stören.

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Um diese neue Befugnis rechtssicher zu verankern, ist eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes erforderlich. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bestätigte, dass Abstimmungen in der Bundesregierung bereits stattgefunden haben. Die Bundesregierung erwartet die verabschiedete Gesetzesnovelle für das kommende Jahr, um die sofortige Umsetzung der Selbstverteidigungsrechte zu ermöglichen.

Die Verbindung zwischen Wirtschaft, Forschung und Sicherheitsbehörden wird im Strategieplan als essenziell für die nationale Resilienz beschrieben. Durch die Einbindung privater Akteure entsteht ein dichteres Netz aus Detektionsmöglichkeiten, das die staatlichen Kapazitäten effektiv ergänzt. Dies soll helfen, Schwachstellen in der Absicherung vitaler Infrastrukturen schnell zu schließen.

Moderne Abwehrsysteme für die Polizei ab 2027

Die technischen Kapazitäten der Sicherheitskräfte werden deutlich erweitert. Die Direktion Spezialeinheiten der Polizei wird ab dem Jahr 2027 über zwei hochmoderne und teilmobile Drohnenabwehrsysteme verfügen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, rasch auf dynamische Veränderungen in der Bedrohungslage zu reagieren und gewährleisten eine flexible Einsatzfähigkeit.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verwies auf die Kosten im Rahmen des Aufbauplanes 2032+. Sie bestätigte, dass Abwehrsysteme mittlerer und längerer Reichweite sowie die finanzielle Absicherung für den Nachfolger des Eurofighter aktuell noch nicht budgetiert sind. Diese Punkte müssen in kommenden Haushaltsverhandlungen geklärt werden. Innenminister Gerhard Karner betonte hingegen, dass die Drohnenabwehr in seinem Ressort budgetär bereits als gedeckt gilt.

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Geopolitische Lage verlangt umfassende Vorbereitung

Die Präsentation der Strategie erfolgte vor dem Hintergrund der sich verschärfenden geopolitischen Lage in Europa. Bundeskanzler Christian Stocker warnte davor, Österreich als "Insel der Seligen" zu betrachten. Der Krieg in der Ukraine habe die Bedrohungslage direkt nach Europa zurückgebracht. Dies erfordere eine ernsthafte Anpassung an neue Risiken, wozu die Gefahr durch Drohnen eindeutig zählt.

Staatssekretär Jörg Leichtfried unterstrich die Bedeutung der Prävention. Daher sei auch der Staatsschutz als Akteur in den Schutzplan integriert, um sowohl die Abwehr als auch die vorbeugende Arbeit zu optimieren. Die Sicherheitsminister betonten, dass es kein einzelnes Allheilmittel gibt. Der Schutz erfordert ein kombiniertes System, das vom Kampfflugzeug Eurofighter über komplexe Netzsysteme bis hin zu elektronischen Abwehrmaßnahmen reicht.