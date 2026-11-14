Österreich steigt in die Nations League A auf: Kalajdzic trifft gegen Irland

Sasa Kalajdzic sichert mit dem 1:0-Sieg gegen Irland Österreich den Aufstieg in die höchste Liga der Nations League. Teamchef Ralf Rangnick feiert den zweiten Erfolg dieser Art.

Die Österreich ische Fußballnationalmannschaft hat den Aufstieg in die höchste Spielklasse der UEFA Nations League erreicht. Sasa Kalajdzic erzielte am Samstag in der 79. Minute das entscheidende 1:0 gegen Irland und sicherte damit den vorzeitigen Gruppensieg in Liga B. Dies war der zweite Aufstieg der österreich ischen Herren-Nationalmannschaft in der Geschichte dieses Wettbewerbs.

Kalajdzic sorgt für den Sieg in Linz

Das torlose Remis zur Halbzeit schien den weiteren Verlauf des Spiels zu bestimmen. Erst das zweite Half erwies sich als Wendepunkt für die Elf von Trainer Ralf Rangnick. Sasa Kalajdzic verwertete eine Vorlage von Michael Gregoritsch aus kurzer Distanz nach einer Ecke. Damit besiegelte das Team aus Linz den souveränen 1:0-Sieg vor 16.700 Zuschauern in der ausverkauften Arena.

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Der Angriffsspieler hatte zuvor bereits gegen Algerien bei der Weltmeisterschaft große Bedeutung gezeigt. In der Partie gegen Irland bewies er erneut seine Wertigkeit im Strafraum. Sein Treffer folgte auf viele offensive Bemühungen, die lange ohne den nötigen Abschluss blieben.

Taktik und Aufstellung unter Trainer Rangnick

Trainer Ralf Rangnick musste auf mehrere Leistungsträger verzichten. Ausfallzeiten betrafen Spieler wie David Alaba, Paul Wanner und Carney Chukwuemeka. Patrick Wimmer, Xaver Schlager und Alexander Prass standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Marcel Sabitzer pausierte im Nationalteam.

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Trotz dieser personellen Engpässe setzte Rangnick auf Christoph Lang aus LASK in der Startformation. Christoph Baumgartner kehrte als Comebacker in die Anfangself zurück. Michael Gregoritsch agierte als Sturmspitze, während Konrad Laimer das Kapitänsband trug. Die Offensive zeigte sich motiviert, ließ jedoch lange Ballbesitzvorteile im Ergebnis unausgenutzt.

Irland droht zur Halbzeit zur Gefahr zu werden

Die irische Mannschaft organisierte sich defensiv koordiniert und schuf eigene Chancen. Troy Parrott warf Alexander Schlager in der 23. Minute ein Problem auf, als ein Fallrückzieher an den Pfosten ging. Sieben Minuten später konnte der österreichische Torhüter einen Weitschuss des Angreifers über die Latte lenken.

Österreich wackelte defensiv zeitweise, doch Kevin Danso machte einen Patzer folgenlos. Die Gäste waren plötzlich die bestimmendere Mannschaft im Mittelfeld. Ein Konter von Christoph Lang endete 13 Minuten nach Spielbeginn für den Torhüter Caoimhin Kelleher harmlos. Österreich ging somit verdient mit 0:0 in die Pause.

Neuer Status und Blick nach Debrecen

Mit dem Sieg hat sich Österreich die Ticket für die höchste Turnierebene der kommenden Nations League gesichert. Das abschließende Gruppenspiel findet am Dienstag in ungarischen Debrecen statt. Dort trifft die Elf auf Israel. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr, das Spiel wird live im ORF 1 übertragen.

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Die Heimstärke der ÖFB-Auswahl bleibt beeindruckend. Seit 17 Spielen ist das Team zu Hause ungeschlagen. In den letzten 29 Heimpartien gelang stets mindestens ein Tor. Zudem hielt man nach acht Partien erstmals wieder das eigene Gehäuse sauber. Der siebte Sieg im achten Spiel festigt die Position in der Gruppe 3.

Ein weiterer positiver Effekt des Aufstiegs ist die Aufteilung bei der EM-Qualifikation. Österreich findet sich bei der Auslosung in Topf zwei wieder. Dies ist ein bedeutender Vorteil für die weitere internationale Karriere des Teams. Alexander Schlager sorgte mit einem starken Reflex in der 87. Minute für die endgültige Sicherheit des Erfolgs.