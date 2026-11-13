Österreich-Ski: Truppe startet früh im Levi-Weltcup

Katharina Truppe eröffnet für Österreich den Weltcup-Auftakt in Levi. Sieben Läuferinnen starten, während Liensberger und Gallhuber pausieren müssen.

Am kommenden Samstag beginnt für die Alpinen Skiweltcup-Frauen die neue Saison auf dem Rennkurs in Levi. Die österreichische Delegation des ÖSV schickt insgesamt sieben Athletinnen ins Rennen, wobei die Aufmerksamkeit besonders auf Katharina Truppe gerichtet ist. Sie ist für den ersten Durchgang um 10 Uhr die Startnummer drei und soll als erste Österreicherin auf die Piste. Diese frühe Position bietet der Kärntnerin die Chance, direkt zu Beginn der Kampagne ein klares Signal zu setzen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bevor der Rest des Feldes folgt.

Startnummern und Rennablauf in Finnland

Der erste Lauf wird um 10 Uhr durch die Deutsche Emma Aicher eröffnet, was den Zeitplan für die nachfolgenden Skifahrerinnen definiert. Katharina Truppe ist unmittelbar danach die erste der sieben österreichischen Läuferinnen, die sich auf die Strecke wagen wird. Sie muss sich also nur auf eine andere internationale Starterin am Vormittag verlassen, um die Bedingungen zu spüren, bevor sie selbst ihre Zeitfahrt absolviert. Diese strategische Platzierung ist bedeutsam für die Vorbereitung auf den eigentlichen Wettkampf.

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Die anderen österreichischen Teilnehmerinnen müssen mit deutlich späteren Startzeiten rechnen und haben somit länger Zeit für ihre Vorbereitung. Lisa Hörhager startet mit der Startnummer 25 und folgt damit unmittelbar hinter Natalie Falch, die als Nummer 26 ins Rennen geht. Diese Konzentration im hinteren Mittelfeld des Startfeldes erfordert Disziplin, da die Bedingungen auf der Piste im Laufe des Tages stark variieren können. Die Athletinnen müssen ihre individuellen Strategien anpassen, um mit veränderten Schneeverhältnissen umzugehen.

Weiter im Startfeld positioniert geht Franziska Gritsch mit der Nummer 40 an den Start. Sie muss sich somit noch mehr gedulden, bis sie ihre Leistung unter Beweis stellen kann. Kurz darauf folgt Leonie Raich mit der Startnummer 46, was sie zu einer der späteren Starterinnen im ersten Durchgang macht. Diese späten Nummern bedeuten oft, dass die Piste durch die vielen Vorfahrer stark beansprucht ist, was das Skifahren technisch anspruchsvoller macht und den Druck auf die Teams erhöht.

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Die letzte ÖSV-Athletin im ersten Durchgang ist Valentina Rings-Wanner, die mit der Startnummer 70 antritt. Als letzte Starterin steht sie unter besonderem Beobachtergrund, da sie die Piste am stärksten abgearbeitet vorfindet. Diese extreme Position im Startfeld stellt höchste Anforderungen an die Nervenstärke und die technische Präzision der Fahrerin, da Abweichungen in der Spurführung oft kostspielig sein können. Das gesamte Feld muss sich auf diese dynamischen Bedingungen einstellen.

Fehlende Kräfte und Comeback-Planungen

Nicht zur Startliste in Levi gehört jedoch die ehemalige Weltmeisterin Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin bereitet sich weiterhin auf ihr Comeback vor, nachdem sie Anfang Jänner einen schweren Trainingssturz erlitten hatte. Obwohl sie in den vergangenen Wochen wieder erfolgreich auf Skiern stand, ist der exakte Zeitpunkt für ihre Rückkehr in den Weltcup noch nicht festgelegt. Ihre Abwesenheit wird im Feld der Top-Kandidatinnen deutlich spürbar sein.

Auch Katharina Gallhuber muss beim Saisonauftakt pausieren. Die Niederösterreicherin fiel einer Knie-Arthroskopie zum Opfer und kann daher bei den ersten Rennen des Winters nicht teilnehmen. Diese Ausfälle verlagern die Verantwortung für gute Ergebnisse bei den Österreicherinnen stärker auf die verbliebenen Stars. Die Erwartungshaltung konzentriert sich nun intensiver auf die startbereiten Athletinnen.

Hoffnungen und nächste Schritte im Skiweltcup

In Anbetracht der verletzungsbedingten Ausfälle liegt die Hauptlast für die Österreicherinnen nun vor allem bei Katharina Truppe. Ihre Aufgabe besteht darin, trotz der hohen Erwartungen stabil zu fahren und Punkte zu sammeln. Das Team wird genau beobachten, wie sie mit dem Druck der frühen Startposition und den öffentlichen Erwartungen umgeht. Ein starkes Debüt könnte die Stimmung für die folgende Zeit positiv beeinflussen.

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Ob den ÖSV-Frauen gleich zum Auftakt ein Spitzenresultat gelingt, wird sich ab 10 Uhr in Levi zeigen. Die kommenden Tage werden bestimmen, ob die Strategie der frühen Startnummern aufging und ob die anderen Läuferinnen mit den sich verändernden Pistenverhältnissen zurechtkamen. Die Leistungen in Finnland dienen als wichtiger Indikator für die Formkurve der gesamten Saison und die Konkurrenzfähigkeit im internationalen Feld.