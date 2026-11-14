Österreich: Schuljahr 2026/27 über 40.000 Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse

Die Zahl der außerordentlichen Schüler in Österreich sinkt 2026/27 zwar um 13 Prozent, doch über 40.000 Kinder fehlen noch immer die nötigen Deutschkenntnisse für den Schulbesuch.

Im Schuljahr 2026/27 weisen österreich weit 40.148 Kinder und Jugendliche defizitäre Deutschkenntnisse auf, was eine erhebliche Hürde für den erfolgreichen Schulbesuch darstellt. Obwohl dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr um 6.253 Personen beziehungsweise mehr als 13 Prozent zurückgegangen ist, stuft Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Lage weiterhin als kritisch ein und warnt vor vorschneller Entwarnung. Die Tatsache, dass über 40.000 Schülerinnen und Schüler dem Unterricht aufgrund sprachlicher Barrieren nicht ausreichend folgen können, bleibt ein signifikantes bildungspolitisches Problem, das staatliches Handeln erfordert.

Entwicklung der Deutschförderfälle in den Bundesländern

Der Rückgang der Schülerzahlen mit Förderbedarf im Fach Deutsch zeigt sich flächendeckend in allen neun Bundesländern, wobei die absoluten und prozentualen Unterschiede je nach Region variieren. Am stärksten betroffen und gleichzeitig mit dem größten Rückgang ist Wien, wo die Hauptstadtregion auch die höchsten Gesamtzahlen aufweist. Hier wurden im aktuellen Schuljahr 15.285 Kinder und Jugendliche registriert, was einem deutlichen Minus von 3.616 Personen oder 19 Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2025/26 entspricht.

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In den anderen Bundesländern verläuft die Entwicklung weniger dramatisch, bleibt aber im positiven Sinne markant. Oberösterreich verzeichnete einen Rückgang von 866 Kindern, was einem Anteil von zehn Prozent entspricht. In Niederösterreich sank die Zahl um 461 Jugendliche und Erwachsene, was neun Prozent ausmacht, während die Steiermark ebenfalls einen Minuswert von neun Prozent bei einem absoluten Rückgang von 421 Personen zu verzeichnen hatte. In den verbleibenden Bundesländern fielen die absoluten Zahlen geringer aus, was auch an den insgesamt niedrigeren Gesamtzahlen in diesen Regionen liegt.

Schulstufen und politische Reaktionen auf die Zahlen

Die Verteilung auf die einzelnen Schulstufen zeigt eine klare Dominanz der Volksschulen, die mit 35.478 Kindern den weitaus größten Anteil an den Deutschförderfällen haben. Dahinter folgen Mittelschulen mit 3.842 Fällen, Polytechnische Schulen mit 657 und Sonderschulen mit 171 Kindern. Besonders auffällig ist der Vergleich zwischen den Schulstufen, da der Rückgang an Mittelschulen mit 27 Prozent deutlich höher ausfiel als jener an Volksschulen, der bei 13 Prozent lag.

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Bildungsminister Christoph Wiederkehr betonte in einer offiziellen Aussendung, dass der Rückgang der Zahlen zwar eine positive Entwicklung sei, jedoch nicht zur Selbstzufriedheit anreize. Er warnte ausdrücklich vor verfrühter Entwarnung und verwies darauf, dass mehr als 40.000 Kinder, die dem Unterricht nicht folgen können, ein ernstes Problem darstellen. Wiederkehr erklärte zudem, dass der Rückgang wahrscheinlich auch mit der Aussetzung des Familiennachzugs zusammenhänge, was die demografische Zusammensetzung der Schülerschaft beeinflusse.

Auch die Politik der Opposition reagiert kritisch auf die aktuellen Statistiken. Bildungssprecher Hermann Brückl von der FPÖ stufte die Zahlen nicht als Grund zur Freude ein, sondern sah darin ein Alarmsignal für fehlentwickelte Bildungspolitik. Er argumentierte, dass über 40.000 Kinder in den Klassenzimmern, die den Unterricht nicht verstehen, traurige Beweise für falsche politische Entscheidungen seien und ein Zeichen dafür, dass die Integration und Sprachförderung im Bildungssystem noch nicht zufriedenstellend funktioniert.

Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz

Um die Situation nachhaltig zu verbessern, hat die Bundesregierung verschiedene strategische Maßnahmen beschlossen, die über die reine Statistik hinausgehen. Dazu gehört der gezielte Ausbau der Deutschförderkräfte, um den individuellen Bedarf der Schülerinnen und Schüler besser decken zu können. Gleichzeitig erhalten die Schulen mehr Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung der Deutschförderung, um sie flexibler an die lokalen Gegebenheiten anpassen zu können.

Ein weiterer zentraler Baustein ist die verpflichtende Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf. Diese Maßnahme soll genutzt werden, um in den Ferien intensive Sprachkurse anzubieten und so den Lückenschluss zu beschleunigen. Das Ziel des Bildungsministeriums ist es, jedem Kind - unabhängig von seiner Herkunft und den Umständen seiner Einreise - möglichst rasch die deutschen Sprachkenntnisse zu vermitteln, um echte Bildungschancen zu gewährleisten. Dies gilt als essenzielle Voraussetzung für die erfolgreiche Teilhabe am schulischen und späteren gesellschaftlichen Leben in Österreich.