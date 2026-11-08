Österreich: Rekordzahl von 1.008 Hitzetoten im Sommer 2026

Im Sommer 2026 starben in Österreich schätzungsweise 1.008 Menschen an den Folgen der Hitze. Dies ist ein neuer Rekordwert und markiert einen Anstieg von 137 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya beginnt.

Im Sommer 2026 verzeichnete Österreich eine unprecedented Anzahl von hitzebedingten Todesfällen. Laut Schätzungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( AGES) starben zwischen Juni und September des Jahres insgesamt 1.008 Menschen direkt oder indirekt aufgrund extremer Hitzewellen. Diese Zahl markiert einen historischen Höchstwert seit Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2017 und übertrifft selbst den vorherigen Rekordsommer von 2024 deutlich.

Historischer Anstieg bei Hitzeopfern in Österreich

Die AGES-Schätzung bestätigt, dass sich die Zahl der Hitzetoten innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt hat. Im Vergleich zu den 425 Todesfällen im Sommer 2025 entspricht dies einem Anstieg von rund 137 Prozent. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2024 belief sich auf 989 Fälle, welcher nun ebenfalls übertroffen wurde. Diese dramatische Zunahme findet zeitgleich mit dem Start der Weltklimakonferenz COP31 am 9. November im türkischen Antalya statt, was die alarmierenden Daten besonders in den Fokus der internationalen Klimadebatte rückt.

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Regionale Verteilung der hitzebedingten Todesfälle

Die Hauptstadt Wien war im Sommer 2026 am stärksten betroffen, wo die geschätzte Zahl der Hitzetoten auf 229 angestiegen ist. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 45, was einem Anstieg von mehr als dem Fünffachen entspricht. Mit dieser Zahl übertraf Wien jedes andere Bundesland deutlich an der Spitze der Hitzebilanz. Dahinter folgte Niederösterreich mit 223 Fällen und Oberösterreich mit 190 dokumentierten Todesfällen aufgrund der extremen Temperaturen.

In den weiteren Bundesländern blieben die Zahlen zwar niedriger, waren aber dennoch signifikant. Die Steiermark verzeichnete 123 Fälle, gefolgt von Kärnten mit 56, Vorarlberg mit 53, Salzburg mit 50, Tirol mit 49 und dem Burgenland mit 35 Todesfällen. Diese regionale Differenzierung zeigt, dass die Hitze nicht nur die urbanen Zentren, sondern das gesamte Bundesgebiet in Mitleidenschaft gezogen hat. Die kumulierten Summen verdeutlichen die landesweite Betroffenheit der Bevölkerung durch die ungewöhnlichen Wetterbedingungen.

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Methodik der AGES-Schätzung und statistische Unsicherheit

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Zahl von 1.008 Todesfällen eine Schätzung und keine exakte Zählung ist. Auf offiziellen Totenscheinen wird Hitze selten als direkte Todesursache angegeben, was eine einfache statistische Erfassung erschwert. Die AGES verwendet daher komplexe statistische Modelle, um den Überschuss an Todesfällen im Vergleich zu normalen Sommern zu berechnen. Die statistische Unsicherheit dieser Prognose reicht von einem Minimum von 637 bis zu einem Maximum von 1.293 Fällen.

Diese Methodik berücksichtigt indirekte Effekte, bei denen extreme Hitze bestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegsprobleme verschlimmert und so zum Tod beiträgt, ohne dass dies explizit auf dem Totenschein vermerkt wird. Die hohe Spannbreite der Unsicherheit unterstreicht die Komplexität der Messung, aber auch die eindeutige Tendenz nach oben. Die Daten zeigen unmissverständlich, dass die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise bereits heute spürbar und tödlich sind.

Politische Reaktionen und Ziele der COP31

Pünktlich zum Beginn der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya am 9. November kommen diese alarmierenden Zahlen aus Österreich. Die immer heißeren Temperaturen und ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur werden ohne Zweifel ein zentrales Thema der zweiwöchigen Konferenz sein. Politische Akteure sehen in diesen Daten einen dringenden Handlungsbedarf für internationale Abkommen und nationale Schutzmaßnahmen.

Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) äußerte zu Beginn der Konferenz ihre Erwartungen an die Teilnehmenden Nationen. Man erwarte, dass alle Staaten konkrete Maßnahmen setzen, um den Klimawandel effektiv einzudämmen. Ziel ist es, einen messbaren Beitrag zur Sicherung einer hohen Lebensqualität für die Menschen zu leisten. Die hohen Zahlen der Hitzetoten dienen dabei als starker Beweis für die Dringlichkeit globaler Klimamaßnahmen und den Schutz der Bevölkerung vor extremen Wetterereignissen.