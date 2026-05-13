Österreich: Rekordhoch an Verkehrsunfällen und Verletzten

Die Statistik Austria hat am Mittwoch die am höchsten gestiegenen Zahlen seit Jahren veröffentlicht. 403 Menschen sind 2025 bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, rund 15 Prozent mehr als 2024. Zudem wurden im Vorjahr 47.041 Verkehrsteilnehmende bei 37.825 Unfällen verletzt. Besonders auffällig war der hohe Anteil von Kindern und Rad-, E-Scooter- und E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer, die verletzt wurden.

403 Menschen sind 2025 bei Verkehrsunfälle n ums Leben gekommen, rund 15 Prozent mehr als 2024. Zudem wurden im Vorjahr 47.041 Verkehrsteilnehmende bei 37.825 Unfällen verletzt.

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria zeigen eine Negativentwicklung, die sich seit Jahren fortsetzt. Von Unfällen betroffen waren auffallend viele Kinder sowie Rad-, E-Scooter- und E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer. Der höchste Anstieg von Todesopfern war österreichweit bei Radfahrerinnen und Radfahrern zu verzeichnen. 65 Menschen kamen im vergangenen Jahr mit einem Fahrrad ums Leben, mehr als doppelt so viele wie 2024 (32 Tote).

Dabei hielten sich herkömmliche Biker und E-Biker fast die Waage: 33 waren auf Fahrrädern unterwegs, 32 auf E-Fahrrädern. Bei den Verletzten wurde 2025 gar der Höchststand seit 2017 erreicht, meldete die Statistikbehörde.

"Seit dem historischen Tiefstand im Corona-Jahr 2020 steigt die Zahl der Verkehrsunfälle sowie jene der dabei verletzten Personen kontinuierlich an", so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrsunfälle Verletzte Kinder Radfahrer E-Scooter Statistik Austria Manuela Lenk ÖAMTC Helmpflicht Österreichische Verkehrsdirektion Verkehrssicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feuerwehr rettet verletzten Unfalllenker aus BachZu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es in NÖ nahe Lassee, Bezirk Gänserndorf: Ein Autofahrer kam von der Straße ab, rumpelte querfeldein ...

Read more »

Ex-NATO-Boss stellt Österreichs Neutralität infrageNeutralität Österreich: Ex-NATO-Chef Rasmussen kritisiert Neutralität, fordert D7-Allianz und stärkere Verteidigungskoalition gegen Autokratien.

Read more »

Schnee, Unfälle und Frost in ganz ÖsterreichMitten im Mai meldet sich plötzlich wieder der Winter zurück! Pünktlich zu den Eisheiligen ist es in Teilen Österreichs zu einem massiven ...

Read more »

Gericht hebt Bescheid auf - Ehemann verdient genug – Syrerin darf nach ÖsterreichAufenthaltsrecht in Österreich: Gericht hebt Ablehnung auf – Syrerin erhält 'Rot-Weiß-Rot-Karte plus' dank verbessertem Einkommen des Ehemanns.

Read more »