Österreich: Regierungspartner streiten sich über Verlängerung der Spritpreisbremse

Die Regierungspartner in Österreich streiten sich über die Verlängerung der Spritpreisbremse. Die ÖVP und die NEOS wollen keine weiteren Eingriffe in die Gewinnmargen der Mineralölkonzerne, während die SPÖ schon mit einer Verlängerung rechnet.

Die Regierungspartner in Österreich streiten sich über die Verlängerung der Spritpreisbremse . Die ÖVP und die NEOS wollen keine weiteren Eingriffe in die Gewinnmargen der Mineralölkonzerne , während die SPÖ schon mit einer Verlängerung rechnet.

Die Spritpreisbremse umfasst zwei Maßnahmen, die gesetzlich miteinander verknüpft sind. Einerseits gibt es einen Eingriff in die Gewinnmargen von Ölfirmen, andererseits wird die Mineralölsteuer abgesenkt. Diese 'Rückerstattung' der steuerlichen Mehreinnahmen wird von allen drei Koalitionsparteien mitgetragen. Aber die beiden Maßnahmen sind per Gesetz miteinander verknüpft, Voraussetzung für die Senkung der Mineralölsteuer ist eine Verordnung über Margen oder deren Reduktion bei Mineralölkonzernen.

Und dieser Teil ist umstritten. Die Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und die NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer hatten Ende April gesagt, die Margenbegrenzung werde Ende Mai auslaufen. Hattmannsdorfers Sprecher verwies auf die damaligen Aussagen, die weiter gültig seien. Doppelbauer bekräftigte im ORF-Morgenjournal, dass die NEOS den Eingriff in die Margen ein, zwei Monate akzeptiert hätten, dass diese Maßnahme nun aber 'ausgereizt' sei.

Die SPÖ-Klubobmann Philip Kucher hat aber am heutigen Dienstag im ORF-Morgenjournal ausdrücklich eine Verlängerung der Margenbeschränkung gefordert. Sollte es zwischen den drei Koalitionspartnern zu keiner Einigung kommen, geht die Spritpreisbremse zu Ende.

Allerdings muss noch für Mai abgerechnet werden, ob die Mehrwertsteuer-Mehreinnahmen zur Gänze über die MöSt-Senkung zurückgegeben werden. Die FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kritisiert sowohl die langsame Entscheidungsfindung in der Regierung als auch die aus seiner Sicht 'mickrige' Höhe der Entlastung. Der ÖGB fordert eine 'Verlängerung und Stärkung' der Spritpreisbremse, insbesondere der Margenbeschränkung, 'alles andere wäre ein deutliches Nachgeben gegenüber den Profitinteressen der Mineralölbranche'. Auch aus Sicht der Arbeiterkammer ist es nur eine Frage, 'wie sie verlängert wird, nicht ob'.

Der ÖAMTC möchte nur die 'Beibehaltung der im Zuge der Spritpreisbremse gesenkten Mineralölsteuer' und zusätzlich eine weitere Senkung von Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe





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