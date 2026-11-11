Der österreichische Minister will die EU-Klimabudgetpläne 2028‑2034 neu bewerten und schlägt eine Digitalsteuer ein. Kritik kommt aus ÖVP‑Hintergrund, SPÖ‑Wiener Bürgermeister unterstützt ausgewogene fiskalische Lösungen.

Der österreich ische Staatssekretär für Finanzen, Michael Marterbauer, hat in einem exklusiven Interview mit Politico seine Absicht bekannt, die zweibillionen Euro umfassende EU-Klimabelastung für die Jahre 2028 bis 2034 neu zu bewerten. Er betonte dabei die Notwendigkeit einer Digitalsteuer für internationale Großkonzerne, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu sichern.

Die EU-Budgetpläne und Marterbauers Kritik an der Obergrenze

Marterbauer erklärte, dass Österreich ursprünglich auf eine erhebliche Reduktion des EU-Budgetanteils pochte. Die aktuelle Obergrenze von 2 Billionen Euro, die das Finanzamt bezieht, erfülle jedoch nicht die nationalen Erwartungen hinsichtlich Wirtschaftsförderung und Klimazielen. Er appellierte an eine Anpassung der europäischen Ausgabenrichtlinien, um die Belastungen für heimische Unternehmen zu verringern.

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Ein zentraler Punkt war die vorgeschlagene Digitalsteuer. Marterbauer unterstrich, dass digitale Giganten und transnationale Konzerne, die in Österreich tätig sind, bislang kaum einen angemessenen Beitrag leisten. Für ihn sei die Einführung einer EU-weiten Digitalsteuer ein Weg, die Einnahmenbasis auszugleichen und langfristige Innovationsinvestitionen zu sichern.

Reaktionen aus ÖVP‑Kreisen: Ein kritischer Protest

Johanna Mikl‑Leitner, die Landeshauptfrau Niederösterreichs, bezeichnete die Vorschläge ihres eigenen Landes als "Irrsinn". In einem Interview mit dem Kurier sagte sie, dass die Bevölkerungsgruppe keine zusätzlichen Belastungen für ihre Betriebe wolle und die Regierung sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentrieren müsse. Mikl‑Leitner warnte, die politischen Entscheidungen könnten die Wettbewerbsfähigkeit Europas schwächen und die wirtschaftliche Stabilität gefährden.

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In den ÖVP‑Hintergrundkranken kreist die Sorge, die digitale Steuer würde die Bearbeitung von Steuererklärungen und der Betriebsführung erschweren. Darüber hinaus verzeichnet die ÖVP das Risiko einer Verteilungskrise, die per Definition in keiner Region de facto passiert, was die Position von Marterbauer weiter unter Druck setzt.

Unterstützung aus der SPÖ und Wien

Der Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, zeigte sich in diesem Kontext als ein starker Befürworter einer ausgewogenen Politik. Er betonte, dass Europa in der aktuellen geopolitischen Lage nicht in nationalen Blockadehaltungen stecken dürfe. Ludwig räumte Marterbauers Staubspiegel ein: Dabei müsse darauf geachtet werden, die Belastungen für Bürger und Unternehmen zu vermeiden und stattdessen eine gerechte Besteuerung globaler Konzerne anzustreben.

Ludwig hob hervor, dass die Digitalsteuer zur Sicherstellung von Investitionen in Sicherheits-, Klimaschutz- und Innovationsbereiche beitragen könne. Er erklärte auch, dass das Ziel sei, nationale Beiträge zu stabilisieren und damit die Einnahmenbasis für den Bund zu gewährleisten. Für ihn stellten die Interessen der Bürger und die Wirtschaft die wichtigsten Faktoren für die Stabilität der Digitalisierung dar.

Ausblick: Was geschieht als nächstes?

Die Debatte über die zweibillionen Euro EU-Budgets bestimmt eine große Teilmenge der aufkommenden strategischen Ausblicke in diesem Jahr. Für den österreichischen Bundeskanzler, der eine etwas strengere Reduktion fordert, gibt es Entscheidungspunkte in Bezug auf die Harmonisierung von Steuerregelungen. In den kommenden Monaten werden sich politische Entscheidungen an den Sprachen einzelner Parteien anpassen. Wird der digitale Steuersatz in den EU-Rahmen aufgenommen, bleibt inhaltlich engschließend zu diskutieren.

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Insgesamt bleibt die Frage offen, wie die EU in Zukunft die Verteilung von Ressourcen und die Einschränkungen der digitalen Konzerne organisieren wird. Der Prozess erfordert eine breit abgestufte Konsensfindung, die die einzelnen Interessen der Memberstaaten berücksichtigen muss. Die kommenden Tage werden entscheiden, ob Österreich ein führendes Beispiel setzen kann und zugleich die Interessen seiner Bürger im Blick behält.