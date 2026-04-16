Österreich plant umfassende Reform der Medienförderung mit Fokus auf Qualität und Unabhängigkeit

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) stellt neue Pläne für die Medienförderung ab 2028 vor, die auf Qualität, Unabhängigkeit und Vielfalt abzielen. Eine Studie des Medienhaus Wien analysiert die dramatische ökonomische Situation des heimischen Journalismus und schlägt ein neues Fördermodell mit einem Volumen von 110 Millionen Euro jährlich vor, das journalistische Arbeitsplätze, redaktionelle Infrastruktur und Digitalabos stärken soll.

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) plant eine grundlegende Neuausrichtung der Medienförderung in Österreich. Im Rahmen einer vom Ministerium beauftragten und vom Medienhaus Wien erstellten Studie wurden am Donnerstag detaillierte Vorschläge für ein neues Fördermodell ab 2028 präsentiert. Ziel sei es laut Babler, die Förderung von Qualität , Unabhängigkeit und Vielfalt im Journalismus zu stärken. Dieses Papier soll nun als zentrale Grundlage für weitere Verhandlungen mit den Regierungspartnern ÖVP und NEOS dienen.

Die vorgelegte Studie „Journalismusförderung in Österreich“ zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Situation. Sie konstatierte dramatische ökonomische Verwerfungen in der heimischen Medienlandschaft und bezeichnet die derzeitige Lage als ein Beispiel für Marktversagen. Der Journalismus befinde sich in einer existenziell bedrohlichen Lage, hauptsächlich verursacht durch den internationalen Wettbewerb durch Digitalkonzerne und Social-Media-Kanäle. Medienforscher und Studienautor Andy Kaltenbrunner warnte eindringlich bei der Präsentation der Studie im Medienministerium: Journalismus stehe mit dem Rücken zum Abgrund, und wo Journalismus versage, versage letztlich auch die Demokratie. Die Zahlen belegen diesen dramatischen Trend: Aktuell sind in Österreich schätzungsweise 4.600 bis 4.800 Journalistinnen und Journalisten tätig, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu über 7.000 im Jahr 2006.

Medienminister Babler betonte bei der Vorstellung der Studie die immense Bedeutung der Zukunft des Journalismus in Österreich und die enormen Herausforderungen, vor denen er stehe. In den vergangenen Jahren habe sich die Medienförderung primär darauf konzentriert, bestehende Strukturen zu erhalten und finanzielle Verluste auszugleichen. Dieser Ansatz habe jedoch nicht zu der erhofften allgemeinen Stabilisierung geführt, so Babler. Die ernüchternde Konsequenz ist, dass ohne öffentliche Fördermittel nur noch wenige heimische Medienunternehmen wirtschaftlich stabil wären, zumal die Werbeerlöse einer ständigen Erosion unterliegen. Die 183-seitige Studie, an der mehrere Autorinnen und Autoren mitwirkten, unterstreicht daher die dringende Notwendigkeit einer Reform der bestehenden Medienförderung.

Die gegenwärtige Medienförderung in Österreich wird in der Studie als zersplittert beschrieben, da die Mittel über zahlreiche verschiedene Töpfe verteilt sind. Qualitätskriterien spielen dabei eine untergeordnete Rolle. So erhalten beispielsweise private Fernseh- und Radiosender Gelder aus dem Privatrundfunkfonds, während die Presseförderung auf Tages- und Wochenzeitungen ausgerichtet ist. Der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation schließt explizit Onlinemedien aus, und die vergleichsweise neue Qualitätsjournalismusförderung richtet sich ausschließlich an textbasierte Nachrichtenmedien und reine Onlinemedien. Insgesamt werden jährlich rund 80 Millionen Euro an formeller Förderung an klassische Medienhäuser ausgeschüttet. Die kumulierten jährlichen Kosten für die aktuellen Medienförderungsmaßnahmen belaufen sich auf etwa 89 bis 90 Millionen Euro. Hinzu kommt das Finanzierungsmodell des ORF, das unabhängig von diesen Mitteln durch die Haushaltsabgabe bis zu 710 Millionen Euro generiert. Unabhängig von diesen Zukunftsperspektiven sind derzeit noch zwei weitere Fördertöpfe in Planung: eine Vertriebsförderung mit einem Volumen von 25 Millionen Euro zur Unterstützung der Zeitungszustellung und ein Projekt unter dem Arbeitstitel „Meine-Zeitung-Abo“ (30 Millionen Euro), das darauf abzielt, speziell für junge Menschen von Medienhäusern entwickelte Inhaltspakete zu fördern. Gleichzeitig steht das Auslaufen des Fonds zur Förderung der digitalen Transformation (20 Millionen Euro) bevor.

Die Einnahmen von Medienunternehmen aus Inseraten sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, doch diese sind zuletzt dramatisch gesunken. Daten der Medientransparenz der KommAustria belegen diesen Trend: Im Jahr 2025 hat die Bundesregierung insgesamt 11,8 Millionen Euro für Werbung in Medien aufgewendet, was einer Reduzierung auf rund ein Drittel gegenüber den 34 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht.

Die bisherige Vergabe der Fördermittel erfolgte durch die weisungsfreie Medienbehörde KommAustria und ihre Geschäftsstelle RTR, basierend auf bestehenden Gesetzen. Bereits im Vorjahr hatte der Rechnungshof eine Überarbeitung des heimischen Medienfördersystems empfohlen, da dieses die Entwicklung der Medienvielfalt behindere. Konkret wurde die Implementierung von Qualitätskriterien nahegelegt. Der nun vorgestellte Plan, der auf der Studie basiert, sieht eine jährliche Fördersumme von 110 Millionen Euro vor. Das zentrale Prinzip dieses neuen Systems lautet: Wer Journalismus macht, bekommt Unterstützung, so Minister Babler. Von den 110 Millionen Euro sollen 30 Millionen Euro für die Förderung journalistischer Arbeitsplätze verwendet werden. Weitere 30 Millionen Euro sollen in die redaktionelle Infrastruktur fließen. 20 Millionen Euro sind zur weiteren Förderung von Digitalabonnements vorgesehen. Hierbei ist ein prozentualer Zuschlag auf die Erlöse aus digitalen Abonnements angedacht, um Journalismus zu stärken, der sich auf den digitalen Markt konzentriert und direkte Beziehungen zum Publikum aufbaut. Nur der Nichtkommerzielle Rundfunkfonds und die Publizistikförderung sollen weiterhin aus separaten Budgets finanziert werden, wofür jährlich zusätzliche 10,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden sollen.

Minister Babler unterstrich zudem die Absicht, auch kleineren Medien und journalistischen Start-ups Chancen zu eröffnen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben.





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