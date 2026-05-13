Österreich plant radikalen Bürokratieabbau nach Vorbild Nordrhein-Westfalen

Auf einer Reise nach Düsseldorf suchte der ÖVP-Minister den Austausch mit Hendrik Wüst, um die Beweislast bei bürokratischen Anforderungen umzukehren und die Verwaltung effizienter zu gestalten.

In einer Zeit, in der die globale Wettbewerbsfähigkeit von Nationalstaaten zunehmend von ihrer administrativen Effizienz abhängt, hat der österreichische Vertreter der ÖVP eine strategische Reise nach Düsseldorf unternommen.

Im Zentrum dieses Besuchs stand die interpack, eine der weltweit bedeutendsten Messen für die Verpackungsindustrie. Hier agierte der Minister nicht nur als politischer Repräsentant, sondern in einer Rolle, die er selbst als oberster Vertriebsmitarbeiter der Republik Österreich bezeichnete. Ziel war es, die Innovationskraft heimischer Unternehmen auf einer internationalen Bühne zu präsentieren und gezielt Investitionen sowie Partnerschaften für den Standort Österreich zu gewinnen.

Die Verpackungsbranche gilt als Schlüsselindustrie, da sie eng mit der Lebensmittelproduktion und der Logistik verknüpft ist, weshalb die Präsenz auf dieser Messe von strategischer Bedeutung für den Export und die technologische Positionierung des Landes ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Reise war jedoch nicht nur die wirtschaftliche Promotion, sondern auch der politische Austausch auf hoher Ebene.

In einem intensiven Gespräch mit Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, wurden Ansätze diskutiert, wie man die staatliche Verwaltung modernisieren und die Lasten für die Privatwirtschaft spürbar reduzieren kann. Nordrhein-Westfalen positioniert sich derzeit als Pionier im Bereich des Bürokratieabbaus, und genau diese Vorreiterrolle weckt das Interesse der österreichischen Politik. Das Kernkonzept, das in Deutschland diskutiert wird, stellt eine radikale Umkehr der bisherigen administrativen Logik dar.

Bisher war es in der Regel so, dass Unternehmen mühsam nachweisen mussten, warum bestimmte Berichtspflichten oder Dokumentationsanforderungen eine zu große Belastung darstellen und daher gestrichen werden sollten. Der neue Ansatz sieht vor, die Beweislast komplett umzukehren: Künftig soll der Staat selbst begründen müssen, warum eine spezifische Vorschrift oder eine Dokumentationspflicht überhaupt notwendig ist. Wenn die Verwaltung keine stichhaltige Begründung für den Fortbestand einer Regelung liefern kann, soll diese automatisch gestrichen werden.

Diese Philosophie des Entlastens durch Rechtfertigungspflicht des Staates sieht der Minister als ein mögliches Vorbild für Österreich. Er betonte, dass die Kosten der Bürokratie längst ein Niveau erreicht haben, das in seiner Wirkung den hohen Arbeits- und Energiekosten in nichts nachsteht. Beides zusammen stellt eine der größten Herausforderungen für den langfristigen Wohlstand und die Stabilität der Wirtschaft dar.

Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer einen signifikanten Teil ihrer Arbeitszeit damit verbringen, Formulare auszufüllen und administrative Hürden zu überwinden, fehlt diese Zeit an entscheidenden Stellen: bei der Entwicklung neuer Produkte, bei der Steigerung der Effizienz und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Logik ist simpel, aber effektiv: Weniger Zeit im Papierkrieg bedeutet mehr Zeit für Innovation und Beschäftigung, was letztlich die Kraft des Wirtschaftsstandorts stärkt. Neben der strukturellen Reform der Vorschriften spielt auch die technologische Umsetzung eine zentrale Rolle.

In Nordrhein-Westfalen ist geplant, dass die neuen Regeln zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ein wesentlicher Teil dieser Modernisierung ist die Digitalisierung der Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und Behörden. Das Ziel ist es, den klassischen Briefverkehr und das Ausfüllen von ausgedruckten Formularen weitgehend zu überwinden.

Die E-Mail soll künftig zum Standardmedium der Kommunikation werden, um Prozesse zu beschleunigen und die Fehlerquote zu senken. Dieser Weg zur digitalen Verwaltung ist auch für Österreich von höchster Relevanz, da die digitale Transformation des öffentlichen Sektors oft langsamer voranschreitet als die Digitalisierung in der Privatwirtschaft. Die Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen sollen daher helfen, die bürokratischen Hürden in Österreich gezielter und schneller abzubauen, um die Attraktivität des Landes für lokale und internationale Firmen nachhaltig zu steigern





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