Sozialministerin Korinna Schumann kündigt Investitionen von 600 Millionen Euro jährlich im Doppelbudget 2027/28 an: 100 Mio. für mobile Pflegedienste, 20 Mio. für analoges Leben und 60 Mio. für die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut. Gleichzeitig soll das Budget durch Konsolidierungsmaßnahmen netto um 2,5 Mrd. Euro entlastet werden.

Die österreich ische Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat im Rahmen der Landes-Sozialreferentenkonferenz in Hagenberg/Ober österreich die für das Doppelbudget 2027/28 geplanten Offensivmittel in Höhe von insgesamt 600 Millionen Euro vorgestellt.

Diese investieren sich auf drei Hauptbereiche: Pflege (100 Millionen Euro jährlich), analoges Leben (20 Millionen Euro jährlich) sowie die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut (jeweils 60 Millionen Euro jährlich). Ziel ist es, die mobilen Pflegedienste als tragende Säule der häuslichen Versorgung zu stärken, Menschen ohne vollständigen digitalen Zugang zu unterstützen und diskriminierungsfreie, niederschwellige Angebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu schaffen. Parallel dazu laufen die Budgetverhandlungen weiter, wobei die konkreten Daten des Doppelbudgets noch nicht finalisiert sind.

Ein umfassendes Budgetbegleitgesetz soll noch vor der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer am 10. Juni in Begutachtung gehen. Die geplanten Maßnahmen sollen einerseits zur Konsolidierung des Staatshaushalts beitragen, um das Defizit bis 2028 auf die erlaubten 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken, und andererseits die Offensivmaßnahmen gegenfinanzieren. Insgesamt ist eine Netto-Konsolidierung von 2,5 Milliarden Euro vorgesehen, wofür zusätzliche Einsparungen oder Mehreinnahmen von 2,6 Milliarden Euro necessary sind, darunter 2 Milliarden Euro allein zur Gegenfinanzierung der geplanten Lohnnebenkostensenkung.

Schumann betonte, dass Pflege zuhause beginnen müsse und investiert daher in qualifiziertes Personal und starke mobile Angebote. Im Bereich des analogen Lebens sollen Beratungs-, Schulungs- und Unterstützungsleistungen finanziert werden, um digitale Teilhabe für alle sicherzustellen. Bei der Kinderarmut liegt der Fokus auf Frühhilfen, Lernunterstützung, Mentoring, kostenloser Ferienbetreuung und Sozialberatung, um Chancengleichheit zu fördern. Kein Kind dürfe aufgrund von Armut zurückgelassen werden.

Die Verhandlungen befinden sich in der finalen Phase, wobei Details zu den Einsparungen noch offen sind





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pflege Offensivmittel Doppelbudget 2027/28 Korinna Schumann Mobile Dienste Analoges Leben Kinderarmut Jugendarmut Sozialpolitik Österreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IKEA zahlt 27,6 Millionen Euro für kika-Gelände in DornbirnIKEA hat laut Grundbuch 27,6 Millionen Euro für das ehemalige kika-Gelände in Dornbirn bezahlt. Insgesamt investiert der Möbelkonzern 65 Millionen Euro in den neuen Standort.

Read more »

Investitions-Turbo: 87 Millionen Euro in Schulen und KindergärtenMega-Investition für Niederösterreichs Kinder: Das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds hat in seiner gestrigen Sitzung unter Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) grünes Licht für 393 Projekte gegeben.

Read more »

Immobilienfirma insolvent: 7 Mio. Euro Schulden!Mit einem Millionen-Schuldenberg schlittert eine Grazer Immobilienfirma in die Insolvenz. Hauptgrund war ein Hotelprojekt in Wien. 13 Dienstnehmer ...

Read more »

'Habe halbe Mio. Euro verloren' – Rezo über Insolvenzonate lang stand die Streetwear-Marke des bekannten deutschen YouTubers und Streamers vor dem Aus. Jetzt spricht Rezo offen über den Mega-Verlust.

Read more »