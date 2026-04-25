Österreich plant neue Paketabgabe für Online-Händler

Die österreichische Regierung führt eine neue Abgabe von zwei Euro pro Paket für große Online-Händler ein, um die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel zu finanzieren. Die Umsetzung ist komplex und wirft Fragen bezüglich der Definition von 'Paket' und der Kontrolle internationaler Händler auf.

Die österreich ische Bundesregierung plant die Einführung einer neuen Paketabgabe , die insbesondere große Online-Händler belasten soll. Konkret ist eine Gebühr von zwei Euro pro zugestelltem Paket vorgesehen.

Die Umsetzung dieser Idee ist jedoch komplexer als zunächst angenommen, insbesondere hinsichtlich der Frage, welche Unternehmen überhaupt zur Zahlung verpflichtet sind. Ursprünglich wurde eine Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro diskutiert, die das Finanzministerium nun auf 200 Millionen Euro – bezogen auf Online-Umsätze – angehoben hat. Diese Erhöhung der Grenze wird voraussichtlich dazu führen, dass weniger Unternehmen direkt von der Abgabe betroffen sein werden, während traditionelle Händler mit einem geringeren Online-Geschäft zunächst ausgenommen bleiben.

Es ist jedoch zu erwarten, dass große internationale Plattformen sowie etablierte Händler mit einem umfangreichen Versandgeschäft zur Kasse gebeten werden. Auch österreichische Unternehmen, darunter Möbelhäuser und Elektronikhändler, könnten unter die neue Regelung fallen. Die ursprüngliche Intention der Regierung war, lediglich Pakete aus Drittstaaten, insbesondere Lieferungen aus Asien, mit dieser Abgabe zu belasten. Dieser Plan stieß jedoch auf rechtliche Hindernisse innerhalb der Europäischen Union.

Österreich ist nicht befugt, innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums eigenständige Zölle einzuführen. Um dieses Problem zu umgehen, wurde eine nationale Abgabe konzipiert, die für alle Pakete gilt, unabhängig von ihrem Ursprungsland – sei es Deutschland, China oder Österreich selbst. Diese Abgabe kommt zusätzlich zu bereits geplanten EU-Gebühren hinzu. Ab Juli 2024 wird auf EU-Ebene eine Abgabe von drei Euro für viele Importpakete fällig, und ab November könnte eine weitere Bearbeitungsgebühr von rund zwei Euro hinzukommen.

Die praktische Umsetzung der Paketabgabe wirft jedoch eine Reihe von Fragen auf. Es ist derzeit unklar, wie genau ein “Paket” definiert wird und wie mit Teillieferungen, Retouren, Garantieaustauschen oder Reparaturen umgegangen werden soll.

Darüber hinaus ist unklar, wie die Finanzbehörden die Einhaltung der Abgabepflicht durch internationale Händler kontrollieren wollen, insbesondere bei Anbietern aus Drittstaaten, bei denen die Erfassung der Umsätze schwierig sein könnte. Der Handelsverband warnt bereits vor möglichen Wettbewerbsverzerrungen, da asiatische Anbieter möglicherweise leichter in der Lage sein könnten, sich der Abgabe zu entziehen. Obwohl die Abgabe formal die Händler trifft, wird erwartet, dass die Kosten letztendlich häufig auf die Kunden abgewälzt werden.

Wenn die zwei Euro in die Preise oder Versandkosten einkalkuliert werden, fällt zusätzlich Umsatzsteuer an, wodurch sich der Betrag für den Kunden auf bis zu 2,40 Euro erhöhen könnte. Die Paketabgabe ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets, das dazu dienen soll, die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel zu finanzieren. Diese Senkung von zehn auf 4,9 Prozent betrifft Produkte wie Milch, Butter, Gemüse und Brot.

Allerdings entsteht durch diese Entlastung ein erhebliches Budgetloch von rund 400 Millionen Euro, von dem die Paketabgabe nur einen Teil decken soll. Eine ursprünglich geplante Plastiksteuer wurde aufgrund von Kritik aus der Wirtschaft verworfen. Stattdessen erwägt die Regierung, höhere Steuern für Firmenwagen einzuführen, wobei die Details dieser Maßnahme noch offen sind. Die gesamte Debatte um die Paketabgabe verdeutlicht die Herausforderungen bei der Finanzierung sozialpolitischer Maßnahmen und die Notwendigkeit, dabei die Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher sorgfältig abzuwägen.

Die Komplexität der internationalen Handelsströme und die rechtlichen Rahmenbedingungen der EU erschweren die Umsetzung zusätzlich. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Abgabe in der Praxis bewähren wird und welche Auswirkungen sie auf den österreichischen Online-Handel haben wird





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