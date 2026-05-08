Österreich-Pavillon auf der Biennale in Venedig löst mit provokanter Performance großen Andrang aus

Der Österreich-Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig sorgt mit einer radikalen Performance für Aufsehen. Besucher strömen in Massen, um das provokante Gesamtkunstwerk zu sehen, das mit Nacktheit, Jetski-Fahrten und einer ungewöhnlichen Wasseraufbereitung aufwartet. Die Installation löst kontroverse Debatten aus.

Der Österreich-Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig steht derzeit im Mittelpunkt eines großen Aufsehens. Bereits einen Tag nach der Eröffnung bildeten sich kilometerlange Schlangen vor dem Beitrag der Wiener Star-Performerin.

Der Andrang ist so groß wie selten zuvor bei einem österreichischen Beitrag zur Biennale. Rund 100 Menschen gleichzeitig werden in den Pavillon gelassen. Drinnen erwartet sie ein radikales Gesamtkunstwerk: Eine Performerin dreht mit einem Jetski Kreise in einem Wasserbecken, nackte Künstlerinnen klettern auf eine Wetterfahne, andere stehen mit Atemgerät in Aquarien. Schon beim Eingang zum Biennale-Gelände werden Besucher gewarnt: Rund um den Österreich-Pavillon komme es zu sichtbarer Nacktheit, die auch aus dem weiteren Umkreis wahrgenommen werden könne.

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt eine nackte Performerin, die stündlich als menschlicher Klöppel eine Glocke schlägt. Für zusätzliche Diskussionen sorgt auch ein Detail der Installation: In zwei Toiletten wird Besucher-Urin gesammelt, gefiltert und anschließend als gereinigtes Wasser wieder in die Aquarien-Anlage eingespeist. Der österreichische Beitrag wird von Nora-Swantje Almes kuratiert. Holzinger selbst gilt seit Jahren als eine der provokantesten Performance-Künstlerinnen Europas.

Die Biennale in Venedig zählt wiederum zu den wichtigsten Kunstausstellungen der Welt und findet seit 1895 statt. Die Installation löst nicht nur Begeisterung aus, sondern auch kontroverse Debatten über die Grenzen der Kunst und den Umgang mit dem menschlichen Körper. Kritiker werfen der Künstlerin vor, mit ihrer Performance die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten, während andere sie als mutige und notwendige Provokation feiern.

Die Biennale bietet jedes Jahr eine Plattform für experimentelle und oft kontroverse Kunstprojekte, die die Besucher herausfordern und zum Nachdenken anregen sollen. In diesem Jahr scheint der Österreich-Pavillon besonders erfolgreich zu sein, diese Ziele zu erreichen





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