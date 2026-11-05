Österreich: Novelle des UVP-Gesetzes beschleunigt Genehmigungsverfahren für Infrastruktur

Die geplante Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes soll Verfahrensdauer halbieren und Bürgerinitiativen strenger regulieren. Details zu Rechenzentren und Rechtsmitteln.

Die österreichische Bundesregierung hat einen entscheidenden Schritt zur Beschleunigung von Bau- und Planungsverfahren eingeleitet, indem sie den Entwurf für eine umfassende Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G) in die Begutachtung gestellt hat. Dieses Gesetz gilt als zentraler Hebel, um die langwierigen Genehmigungsprozesse für große Infrastrukturvorhaben zu verkürzen und gleichzeitig die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Energieinfrastruktur anzupassen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer ( ÖVP) hatte bereits im Juli 2025 beim Sommerministerrat angekündigt, die durchschnittliche Dauer von UVP-Verfahren, die aktuell bei rund 25 Monaten liegt, auf die Hälfte zu reduzieren.

Kernmaßnahmen zur Verfahrenseffizienz

Zu den wichtigsten technischen Änderungen gehört die Einführung eines vereinfachten Standardverfahrens mit einer verbindlichen Entscheidungsfrist von nur sechs Monaten. In diesem Modus erstellt die zuständige Behörde das Umweltverträglichkeitsgutachten selbstständig, und eine Nachkontrolle ist lediglich dann erforderlich, wenn keine separate Abnahmeprüfung stattfindet. Zudem sollen Autobahnen und Hochleistungs-Eisenbahnstrecken künftig nicht mehr getrennt zwischen Bund und Ländern genehmigt werden, sondern in einem einzigen, gebündelten Verfahren beim Verkehrsministerium laufen. Dies erfordert jedoch eine Verfassungsänderung, wofür die Zustimmung von FPÖ oder Grünen nötig wäre, was derzeit noch nicht gesichert ist.

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Weiterhin wird die Veröffentlichung der UVP-Beschlussfassung digitalisiert; sie erfolgt nun ausschließlich über das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), womit die Beschwerdefrist automatisch mit der Online-Publikation beginnt. Die Behörden erhalten zudem die Befugnis, den Umfang von Stellungnahmen und Privatgutachten auf ein Maximum zu begrenzen. In den Erläuterungen des Ministeriums wird darauf hingewiesen, dass computerunterstütztes oder sogar KI-generiertes Vorbringen zunehmend zum Problem wird. Auf mündliche Verhandlungen soll verzichtet werden, wenn die eingegangenen Einwendungen als unsubstantiiert gelten.

Neue Regeln für Bürgerinitiativen und NGOs

Einer der am stärksten diskutierten Punkte betrifft die Statusrechte von Bürgerinitiativen und Umweltschutzorganisationen. Bisher reicht es aus, dass mindestens 200 wahlberechtigte Personen aus der Standort- oder Nachbargemeinde eine Stellungnahme unterschreiben, um eine Bürgerinitiative mit voller Parteistellung zu gründen. Diese kann dann Umweltschutzvorschriften als eigenes Recht geltend machen und beim Bundesverwaltungsgericht sowie beim Verwaltungsgerichtshof revidieren. Der neue Entwurf stellt diese Rechte unter strenge Auflagen: Der Unterschriftenliste muss nun eine maschinenlesbare Datei beigefügt werden, anhand derer die Gemeinde die Echtheit der Unterstützer prüft.

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Falls eine Initiative die Gründungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt, verliert sie ihre Parteistellung - laut Ministeriumserklärungen auch mitten in einem laufenden Beschwerdeverfahren, welches dann einzustellen ist. Darüber hinaus müssen Beschwerden zukünftig von mindestens 100 der ursprünglichen Unterzeichner unterstützt werden, bevor sie geprüft werden. Das Ministerium bezeichnet diese Maßnahmen als "Demokratisierung der Bürgerinitiative", während Kritiker wie die Industrie und die Wirtschaftskammer argumentieren, dass hierdurch die Rechte anderer Verfahrensbeteiligter unnötig eingeschränkt werden.

Widerstand der Verwaltung und spezifische Branchenregeln

Der Verwaltungsgerichtshof (BVwG) hat die Folgenabschätzung des Ministeriums scharf kritisiert und diese als gänzlich verfehlt bezeichnet, da sie ohne Rücksprache mit dem Gericht erstellt wurde. Beamte befürchten zusätzliche Arbeitslast durch komplexe Prüfungsanforderungen. Parallel dazu wurden branchenspezifische Anpassungen vorgenommen: Rechenzentren erhalten erstmals einen eigenen gesetzlichen Tatbestand. Ihre Errichtung ist ab einer Leistung von 100 Megawatt uvp-pflichtig. Bei Erweiterungen bestehender Anlagen löst dies erst ab einer Verdopplung der genehmigten Kapazität eine Einzelfallprüfung aus, wohingegen bisher schon eine Halbierung der Kapazität ausreichte.

Die Reaktionen auf den Entwurf sind gespalten. Während Wirtschaftskammer, Industrie und Energiewirtschaft die Novelle grundsätzlich begrüßen, fordern sie weitergehende Liberalisierungen, etwa das Streichen des Revisionsrechts an den Verwaltungsgerichtshof für Umweltanwälte und NGOs. Gleichzeitig äußern Umweltverbände Bedenken, dass die Ziele zu wenig ambitioniert seien. Die Koalition sieht im Regierungsprogramm vor, zeitgemäße Regelungen für Bürgerinitiativen zu schaffen und Kumulierungsregelungen EU-konform zu vereinfachen, um den Anspruch der "Bürgerinitiativentourismus"-Begrenzung einzuhalten und Investitionssicherheit zu schaffen.