Österreich: Neue Regeln für Familienbonus Plus ab 2027

Ab 2027 ändern sich die Regeln beim Familienbonus Plus in Österreich. Eltern ab vierjähriger Kinder können den Bonus nur noch zu 50 oder 75 Prozent zuweisen. Mehr Details hier.

Die steuerliche Planung für österreich ische Familien unterliegt ab 2027 wesentlichen Veränderungen. Der sogenannte Familienbonus Plus passt seine Zuweisungsmuster an, wobei die Regelung stark vom Alter der Kinder abhängt. Eltern mit Kindern, die bereits vier Jahre oder älter sind, müssen sich auf neue Verteilungsquoten einstellen. Diese Änderungen wirken sich direkt auf die Höhe der möglichen Steuerentlastung aus.

Neue Quoten für Kinder ab vier Jahren

Für viele Familien könnte sich ab 2027 bei der Steuererklärung einiges ändern. Denn der Familienbonus Plus lässt sich künftig nicht mehr in jedem Fall so aufteilen wie bisher. Besonders betroffen sind Eltern mit Kindern ab dem vollendeten vierten Lebensjahr: Sie können den Steuerbonus nicht mehr zur Gänze einem Elternteil zuweisen. Stattdessen sind ab der Arbeitnehmerveranlagung 2027 nur noch zwei Varianten vorgesehen: eine Aufteilung im Verhältnis 75 zu 25 Prozent oder eine gleichmäßige Verteilung von 50 zu 50 Prozent.

Also read Österreichischer Führerschein-Umtausch: Frist 2033 und neue Regeln

Begünstigte Gruppen und Ausnahmen

Für Kinder unter vier Jahren bleibt die bisherige Regelung bestehen. Eltern können den Familienbonus Plus weiterhin vollständig einem Elternteil zuordnen oder jeweils zur Hälfte aufteilen. Auch für Familien, die erhöhte Familienbeihilfe beziehen oder mit einem jüngeren Geschwisterkind unter vier Jahren im gemeinsamen Haushalt leben, gelten Ausnahmen. An der Höhe des Familienbonus Plus ändert sich nichts. Der Steuerbonus beträgt weiterhin bis zu 2000 Euro pro Kind und Jahr. Für volljährige Kinder, für die noch Familienbeihilfe bezogen wird, sind es bis zu 700 Euro jährlich.

Notwendige Anpassungen bei der Lohnabrechnung

Wer den Familienbonus Plus bereits monatlich über die Lohnabrechnung berücksichtigt bekommt, muss für 2027 eine neue Erklärung mit dem Formular E 30 beim Arbeitgeber einreichen. Für Kinder ab vier Jahren verliert die bisherige Erklärung ihre Gültigkeit. Arbeitgeber und Personalabteilungen müssen diese neuen Vorgaben in die monatliche Gehaltsabrechnung integrieren. Eine rechtzeitige Kommunikation zwischen den Eltern und dem Arbeitgeber ist daher unerlässlich, um Unter- oder Überzahlungen zu vermeiden.

Advertisement

Finanzielle Optimierung durch Einkommensprüfung

Welche Variante günstiger ist, hängt vor allem vom Einkommen der beiden Elternteile ab. Da der Familienbonus Plus die Einkommensteuer reduziert, kann eine ungünstige Aufteilung dazu führen, dass die mögliche Steuerentlastung nicht vollständig ausgeschöpft wird. Ein Elternteil mit höherem Einkommen profitiert in der Regel stärker von einer höheren Zuweisung. Eine ungünstige Verteilung kann dazu führen, dass Steuerfreibeträge nicht voll genutzt werden.

Beratungsempfehlung der Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer empfiehlt Familien deshalb, sich frühzeitig beraten zu lassen. So lässt sich rechtzeitig klären, welche Aufteilung finanziell am sinnvollsten ist. Die Experten weisen darauf hin, dass eine proactive Planung im Voraus Konflikte bei der Steuererklärung im Folgejahr verhindert. Familien sollten die neuen Optionen sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen Steuerberater oder einen Arbeitnehmerverband hinzuziehen, um die maximale Steuererstattung sicherzustellen.