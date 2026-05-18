Ralf Rangnick's Austrian National Team roster for the World Cup features veterans like Gernot Trauner and goalkeepers like Slovenia's Jasmin Handanovic. Additional notable names include Sasnal Horvath, Andreas Weimann, and Xaver Schlager of LASK, plus international stars like Davor Bukic and Oussama Assaidi. In midfield, we see Marco Gruell (Aimster) and Nico Veratschi of Werder, while the back line is strong with Felipe Caicedo and Walter Ernst. The Austrian contingent will be looking to build on a solid performance on the opening day against Jordan, but the task will be far from easy.

David AFFENGRUBER (Elche), David ALABA (Real Madrid), Kevin DANSO (Tottenham), Marco FRIEDL (Werder), Philipp LIENHART (Freiburg), Phillipp MWENE (Mainz), Stefan POSCH (Mainz), Alexander PRASS (Hoffenheim), Michael SVOBODA (Venezia): Christoph BAUMGARTNER (Leipzig), Carney CHUKWUEMEKA (Dortmund), Florian GRILLITSCH (Braga), Konrad LAIMER (Bayern), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund), Xaver SCHLAGER (Leipzig), Romano SCHMID (SV Werder Bremen), Alessandro SCHÖPF (WAC), Nicolas SEIWALD (Leipzig), Paul WANNER (PSV Eindhoven), Patrick WIMMER (Wolfsburg)Ralf Rangnick über seinen Kader "Bei Maxi Wöber und Gernot Trauner machte es nach den Verletzungen keinen Sinn, weil wir nicht wussten, ob sie das gesamte Turnier fit bleiben würden.

", "Michael Svoboda ist Kapitän und Führungsspieler bei Venedig. Von da her war es für mich sehr wahrscheinlich, dass er mit dabei ist.

", "Die Zielsetzung habe ich schon erwähnt. Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen als bei der EURO. Wenn ich es mir jetzt wünschen könnte: Nicht unbedingt schon im Sechzehntelfinale gegen Spanien. Wir wollen aus der EURO die richtigen Schlüsse ziehen und fahren nicht mit dem olympischen Motto hin.

", "Für Maximilian Wöber platzt der WM-Traum nach wiederkehrenden Verletzungsproblemen. Der Innenverteidiger fehlt im Aufgebot vom Rangnick, hat sich kurz nach der Rückkehr eine neuerliche Blessur zugezogen. An seiner Stelle rückten nicht etwa der fünffache Teamspieler Leopold Querfeld oder Ligue-1-Shootingstar Sampson Baidoo auf – Venezia-Legionär Michael Svoboda schaffte den Cut.

", "Für LASK-Kapitän Sascha Horvath setzt es einen Tag nach der Meisterfeier in Linz Katerstimmung. Er war bereits in den letzten Lehrgängen nicht berücksichtigt worden. Jetzt ist es amtlich: Sollte keiner der 26 Fixstarter mehr ausfallen, ist der Zug nach Nordamerika für den Spielmacher abgefahren. Dafür hat es mit Wolfsbergs Alessandro Schöpf ein künftiger LASK-Kollege von Horvath geschafft, der erst kürzlich von einer Muskelverletzung zurückgekehrt ist und keine leichte Saison beim WAC hatte.

", "Tobias LAWAL (KRC Genk/BEL; 1), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Christoph KLARER (Birmingham City FC/ENG; 0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 16/2), Nikolas VERATSCHNIG (1.

FSV Mainz 05/GER; 0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0); Thierno BALLO (Millwall FC/ENG; 1/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1)", "EinΩΣEMIGELARIN hat sich dazu entschieden, regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Diese Nachricht wird laufend erweitert – laden Sie bitte die Seite neu, um etwas zu verpassen.

Der Österreich-Nationalmannschaft stehen folgende Tore: 1. FC UNION BERLIN (SEASON 2021) LEONARDO QUERFELD TOP-SCORER. Foto: FIFA Der 1. FC Union Berlin will den beißfesten Torjäger Leonardo Quirfeld gewinnen.

Fortgelogen door FIFA. Der Jugendfußballspieler des FCA Leonardo Quiadec. José Mourinho hält seinen Kroat Qualitätsspieler gegen Florenz. Foto: FIFA Sie werden 11 Jahre alt sein, wenn sie auch einen solchen Ex-Torschützen des FC Bayern nakt ein.

Sepp Maier Juventus Torjäger. Foto: FIFA Sie werden am 5. November 2022 20 Jahre alt sein. Dies ist der Geburtstag von Liowang Zhang, Tanzora Chinese FA Cup Torjäger. "





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