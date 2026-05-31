Österreich muss EU-Entgelttransparenzrichtlinie umsetzen - IV-Präsident Knill kritisiert "Bürokratie"

Österreich steht unter Handlungsdruck: Bis zum 7. Juni muss die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in nationales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie soll dazu beitragen, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern zu verringern, indem Beschäftigte Auskunft über Vergleichsgehälter erhalten und Unternehmen verpflichtende Entgeltberichte erstellen müssen. Bei Nichteinhaltung droht ein Vertragsverletzungsverfahren. IV-Präsident Georg Knill übt in der ZiB-2 scharfe Kritik: Er spricht von erheblichem Mehraufwand und "2 Kilogramm zusätzlicher Bürokratie", bemängelt die mangelnde Berücksichtigung bestehender österreichischer Regelungen und äußert sich skeptisch gegenüber der Gehaltstransparenz in einer "starken Neidgesellschaft". Gleichzeitig räumt er Fortschritte beim Gender-Pay-Gap ein, sieht aber strukturelle Probleme als Haupthemmnis. Eine konkrete Alternative bleibt er schuldig.

Österreich muss die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz bis zum 7. Juni in nationales Recht umsetzen, andernfalls droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Die Vorgaben zielen darauf ab, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern weiter zu schließen.

Künftig können Beschäftigte auf Anfrage das durchschnittliche Gehalt vergleichbarer Kollegen geschlechtsspezifisch erfahren. Zudem sind verpflichtende Entgeltberichte für Unternehmen geplant, um Gehaltsunterschiede bei gleichwertiger Arbeit erkennbar zu machen. Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, übt in der ZiB-2 scharfe Kritik an der Richtlinie. Er verweist darauf, dass 25 von 27 EU-Staaten die Frist nicht einhalten werden.

Die Umsetzung bedeute für Unternehmen erheblichen Mehraufwand und zusätzliche Bürokratie. Knill spricht von "2 Kilogramm zusätzlicher Bürokratie" für 30 Millionen europäische Unternehmer.

Zudem würden bereits geltende österreichische Regelungen wie Kollektivverträge nicht ausreichend berücksichtigt. Gleichzeitig räumt Knill Fortschritte beim Gender-Pay-Gap ein, betont aber, dass strukturelle Probleme die eigentlichen Herausforderungen seien. Zur geplanten Gehaltstransparenz äußert er sich skeptisch: Österreich sei eine "starke Neidgesellschaft", wofür der ORF als Beispiel mit veröffentlichten Gehaltslisten angeführt wird. Eine konkrete Alternative bleibt Knill schuldig, während er davor warnt, dass die Richtlinie nicht zu einer "Bürokratie-Lawine" führen dürfe.

Er betont, dass eine EU-Richtlinie noch kein nationales Recht sei. Die geplanten Maßnahmen der EU zielen auf mehr Fairness am Arbeitsmarkt. Von Transparenz erhofft man sich, dass ungleiche Bezahlung besser aufgedeckt und abgestellt werden kann. Die Berichtspflicht für Unternehmen soll Handlungsbedarf sichtbar machen.

Gleichzeitig wird argumentiert, dass bereits bestehende Instrumente in Österreich ausreichen könnten. Die Debatte zeigt einen Spagat zwischen gewünschter Gleichstellung und der Angst vor übermäßiger Regulierung. Knills Kritik reflektiert die Sicht vieler Wirtschaftsvertreter, die befürchten, dass der bürokratische Aufwand den Nutzen übersteigt. Die von ihm angesprochene "Neidgesellschaft" deutet auf kulturelle Vorbehalte hin, die eine offene Diskussion über Gehälter erschweren könnten.

Ohne konkrete Vorschläge zur Verbesserung bleibt sein Beitrag jedoch weitgehend appellativ. Die EU besteht auf der Umsetzung, um den Fortschritt bei der Entgeltgleichheit messbar zu machen. Langfristig könnte die Transparenzpflicht das Verhandlungsverhalten von Mitarbeitern und Arbeitgebern verändern. Ob die Bürokratie tatsächlich so hoch wie befürchtet ausfällt, bleibt abzuwarten.

Die Frist am 7. Juni setzt Österreich unter Zugzwang. Ein Vertragsverletzungsverfahren wäre ein negatives Signal an die EU und könnte finanzielle Sanktionen nach sich ziehen. Die Regierung muss abwägen zwischen wirtschaftlicher Schonung und der Einhaltung europäischer Standards.

Die öffentliche Debatte wird dabei von Interessensgruppen wie der IV maßgeblich mitgeprägt





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