Österreich Lehrlingsmangel: Wifo Studie warnt vor Fachkräftelücke bis 2030

Die Wifo-Studie im Auftrag von Spar zeigt den tiefsten Stand der Lehre seit den 1970ern. Ein drohender Fachkräftemangel bremst das Wachstum.

Österreich steht vor einer historischen Zäsur in der beruflichen Bildung, da die Zahl der Lehrlinge auf das niedrigste Niveau seit den 1970er-Jahren gesunken ist. Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, die im Auftrag von Spar erstellt wurde, dokumentiert diesen drastischen Rückgang und warnt eindringlich vor einer sich vertiefenden Lücke bei den qualifizierten Arbeitskräften im ganzen Land. Die Daten belegen, dass die traditionelle Lehre an Attraktivität verloren hat und dies direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität der Nation hat.

Historischer Einbruch bei Lehrlingszahlen

Am Ende des Jahres 2025 befanden sich laut den vorliegenden Berechnungen nur noch 102.878 junge Menschen in einer Lehrausbildung. Dieser Wert markiert den absoluten Tiefststand seit Beginn der系统atischen Erfassung in den 1970er-Jahren und verdeutlicht die Dringlichkeit der aktuellen Krise. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 1980 verzeichnete Österreich mit 194.089 Lehrlingen beinahe doppelt so viele Auszubildende wie heute. Dieser massive Unterschied spiegelt nicht nur einen quantitativen, sondern auch einen qualitativen Wandel im Berufsalltag der österreichischen Jugend wider.

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Der Rückgang ist nicht nur im Bereich der direkten Lehre zu beobachten, sondern breitet sich auch auf die Berufsschulen aus. Anfang der 1970er-Jahre lag der Anteil der Berufsschüler an allen Schülerinnen und Schülern berufsbildender Schulformen bei rund 65 Prozent. In jüngeren Erhebungen war dieser Anteil zuletzt knapp unter 38 Prozent gesunken, bevor er sich seit den frühen 2000er-Jahren weitgehend stabilisierte. Diese historische Entwicklung zeigt, dass das Problem bereits vor Jahrzehnten begann und sich langsam, aber stetig zugespitzt hat.

Demografischer Wandel verschärft die Lage

Zusätzlich zum Rückgang der Ausbildungszahlen setzt der demografische Wandel den österreichischen Arbeitsmarkt unter enormen Druck. Im Jahr 2025 ging die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren laut der Studie erstmals zurück, ein Trend, der mit hoher Wahrscheinlichkeit anhalten wird. Besonders problematisch ist dabei, dass Menschen, die in den kommenden Jahren in Pension gehen, deutlich häufiger über eine mittlere Ausbildung verfügen als die nachrückenden jüngeren Generationen. Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verstärken.

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Die Wifo und Spar warnen daher vor einer zunehmenden Verknappung im mittleren Qualifikationssegment. Der daraus entstehende Fachkräftemangel könnte das Wirtschaftswachstum in Österreich erheblich bremsen, wenn keine politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen ergriffen werden. Die Studie betont, dass die mittlere Qualifikation das Rückgrat vieler Schlüsselbranchen bildet und ihr Fehlen die Produktivität auf breiter Front beeinträchtigen wird. Ohne gezielte Interventionen ist mit einem weiteren Abschwung in der handwerklichen und industriellen Produktion zu rechnen.

Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage

Dass immer weniger Jugendliche eine Lehre absolvieren, liegt jedoch nicht ausschließlich am mangelnden Interesse oder an der allgemeinen Ablehnung dieser Ausbildungsform. Laut der vorliegenden Studie stieg die Zahl der beim Arbeitsmarktservice AMS gemeldeten, sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden im Jahr 2025 auf 9.166 an. Gleichzeitig sank die Zahl der offenen Lehrstellen auf knapp unter 7.000. Diese Zahlenspielerei zeigt, dass das Problem nicht nur ein zu geringes Angebot an Bewerbern, sondern vor allem ein Mangel an verfügbaren Plätzen in den Betrieben ist.

Diese Diskrepanz hat bereits zu politischen Reaktionen geführt. Die Gewerkschaft Bau-Holz forderte am Donnerstag eindeutig, dass Betriebe, die Lehrplätze anbieten, bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen bevorzugt werden sollten. Dieses Modell soll Anreize schaffen, die Zahl der Ausbildungsplätze signifikant zu erhöhen. Die Gewerkschaft argumentiert, dass die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion einnehmen muss, um die Attraktivität der Lehre wiederherzustellen und die Versorgungssicherheit in kritischen Branchen zu gewährleisten.

Zukunftsaussichten und notwendige Schritte

Die Prognosen für die nächsten Jahre bieten zwar einige positive Signale, reichen aber allein nicht aus, um die Krise zu lösen. Bis Mitte der 2030er-Jahre dürfte die Zahl der 15- bis 19-Jährigen zunächst leicht steigen, was einen kleinen Gegenpol zum Rückgang der älteren Generationen darstellen könnte. Allerdings reicht dieser Zuwachs bei weitem nicht aus, um die Abgänge älterer Generationen auszugleichen, die bereits heute spürbar sind. Danach soll auch die Zahl der Jugendlichen wieder sinken, was die Situation langfristig noch verkompliziert.

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Österreich muss daher nicht nur mehr Jugendliche für eine Lehre gewinnen, sondern zwingend ausreichend Ausbildungsplätze schaffen, um den Bedarf zu decken. Andernfalls droht sich der Fachkräftemangel weiter zu verschärfen und kann zu Engpässen in der Versorgung der Bevölkerung führen. Die Kombination aus demografischer Alterung, fehlenden Lehrstellen und einem sinkenden Bewusstsein für die Bedeutung der mittleren Qualifikation erfordert ein koordiniertes Handeln von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, um die wirtschaftliche Souveränität des Landes zu sichern.