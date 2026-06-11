Österreich kehrt nach 28 Jahren WM-Abstinenz auf die größte Bühne der Welt zurück

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt am Donnerstagabend mit der Eröffnungsfeier im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Österreich bestreitet die Weltmeisterschaft für die erste Mal seit 1998.

Nach 28 Jahren WM-Abstinenz ist Österreich wieder auf der größten Fußballbühne der Welt vertreten. Mit der Eröffnungsfeier im Aztekenstadion von Mexiko -Stadt fällt am Donnerstagabend der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 .

Anschließend bestreiten Mexiko und Südafrika vor mehr als 80 000 Zuschauern das erste von insgesamt 104 Spielen des Turniers. VOL.AT liefert die wichtigsten Fakten zur WM 2026 im Überblick. Gespielt wird in 16 Städten. Je drei Stadien liegen in Mexiko und Kanada, die restlichen in den USA, darunter das Finalstadion in New Jersey und die mit 94 000 Plätzen größte Arena in Arlington in der Nähe von Dallas. Dort findet auch das Gruppenspiel zwischen Argentinien und Österreich statt





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