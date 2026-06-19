Österreich: Jugendrauchen und neue Nikotinprodukte bleiben problematisch

Österreich hinkt beim Schutz vor Tabak- und Nikotinprodukten hinterher. Besonders junge Menschen greifen zunehmend zu klassischen Zigaretten und modernen Alternativen wie Vapes und Nikotinbeuteln, warnt eine aktuelle Studie.

Österreich bleibt beim Thema Rauchen hinter den Erwartungen zurück. Trotz steigender Preise und medizinischer Warnungen hat sich das Land lange sogar als Aschenbecher Europas bezeichnet.

Noch heute rauchen hier vergleichsweise viele Menschen, und gerade bei Jugendlichen liegen die Zahlen teilweise über dem europäischen Durchschnitt. Österreich liegt seit Jahren im oberen Bereich europäischer Vergleichsstudien, was den Zigarettenkonsum angeht. Besonders auffällig ist dabei die gesellschaftliche Akzeptanz des Rauchens. Während in manchen Ländern Raucher zur Ausnahme geworden sind, gehört die Zigarette in Österreich noch immer zum Alltag.

Eine aktuelle Untersuchung des Wiener Gesundheitsverbundes zeigt, dass besonders bei jungen Österreicherinnen und Österreichern der klassische Zigarettenkonsum sowie der Konsum neuerer Nikotinprodukte wie Vapes und Nikotinbeutel zunimmt. Weiters ergab die Studie, dass viele Jugendliche bereits im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren mit Nikotin in Kontakt kommen. Wer vor dem 18. Lebensjahr zu rauchen beginnt, entwickelt deutlich häufiger eine langfristige Abhängigkeit.

Besonders problematisch an neuen Nikotinprodukten sind ihre unauffällige Handhabung. Man riecht sie nicht, man sieht sie kaum, und sie können praktisch überall konsumiert werden - selbst dort, wo Rauchen verboten ist. Internationale Studien zeigen bereits einen starken Anstieg der Nutzung unter Jugendlichen. In einigen Ländern berichten bereits mehr als zehn Prozent der Jugendlichen von Erfahrungen mit Nikotinbeuteln.

Diese Produkte werden oft als harmlosere Alternative wahrgenommen, doch ihr Suchtpotenzial ist hoch. Das Gehirn gewöhnt sich an die künstliche Stimulation, und mit der Zeit verlangt es immer häufiger nach neuem Nikotin. Bei Nikotinbeuteln wird das Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen, wo es in den Blutkreislauf gelangt. Anders als bei einer Zigarette lässt sich der Beutel nicht einfach entfernen, wenn es zu viel wird.

In weiterer Folge kann es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen kommen. Für Kinder und Jugendliche sind Nikotinprodukte besonders gefährlich, weil ihr Körpergewicht niedrig ist und viele Erzeugnisse hohe Nikotinkonzentrationen enthalten. Gesundheitsbehörden warnen daher, Nikotinprodukte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Die gesundheitlichen Risiken des Rauchens gehören zu den am besten erforschten Gefahren der Medizin.

Jedes Jahr sterben weltweit mehr als sieben Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Zu den wichtigsten Erkrankungen zählen verschiedene Krebsarten, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Atemwegserkrankungen. In Österreich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 18 Jahren für den Erwerb von Tabak- und Nikotinprodukten. Kontrollen sollen verhindern, dass Minderjährige an diese Produkte gelangen.

Zusätzlich setzen Schulen, Gesundheitsorganisationen und öffentliche Kampagnen auf Prävention und Aufklärung. Die größte Herausforderung der kommenden Jahre wird daher nicht nur sein, Menschen vom Rauchen abzuhalten, sondern auch zu verhindern, dass eine neue Generation über neue Nikotinprodukte den Einstieg in die Nikotinsucht findet





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