Österreich in der Öl-Falle: Eine Suchtbiografie

Ein Kommentar über Österreichs Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, verglichen mit einer Suchtbiografie, und die Notwendigkeit einer Energiewende.

Einige Jahrzehnte lang war der Verbrennungsmotor tatsächlich der Antrieb für Massenmobilität, Selbstverwirklichung und Konsumlust, schreibt Sibylle Hamann. Doch von der Freude ist heute wenig übrig. Suchtbiografien haben etwas Tragisches. Anfangs ist es aufregend, einen neuen Stoff zu entdecken – plötzlich eröffnen sich neue Welten, jeder Schuss ist ein Erlebnis. Bald jedoch gewöhnt sich der Körper daran und verlangt stetig nach mehr.

Es dauert nicht lang, bis der Stoff gar kein zauberhaftes High mehr erzeugt, sondern bloß noch notwendig ist, um irgendwie durch den Alltag zu kommen. Ein Süchtiger kann ohne seine tägliche Dosis nicht arbeiten, nicht einkaufen gehen, sich kaum mehr bewegen. Ohne Stoff funktioniert er nicht mehr. Zur Abhängigkeit vom Stoff kommt noch eine zweite dazu – jene vom Dealer. Die verschärft die Probleme eines Junkies noch. Drogen kriegt man nämlich eher selten bei vertrauenswürdigen Händlern zu kaufen – sorgfältig abgewogen, abgefüllt und etikettiert, zu fair kalkulierten Preisen. Man muss sie meist bei finsteren Gesellen kaufen. Diesen Dealern ist die Gesundheit ihrer Kunden wurscht. Ebensowenig scheren sie sich um das Allgemeinwohl. Es geht ihnen ausschließlich darum, möglichst schnell möglichst viel Profit zu machen. Ab und zu liegen Dealer mit konkurrierenden Dealern im Clinch. Territorialkonflikte werden dann gewaltsam ausgetragen, man versucht, einander vom Markt zu verdrängen. Dann kann es vorkommen, dass es Versorgungsengpässe gibt. Der Stoff wird plötzlich knapp, die Preise spielen verrückt. Die Tragik des Junkies: Er kann dann nicht einfach auf den Kauf verzichten, sich umdrehen und gehen. Nein – er wird für seine Dosis jeden Preis bezahlen, der verlangt wird. Er kann ja gar nicht anders, weil er ohne den Stoff gar nicht mehr leben kann. Das macht ihn natürlich erpressbar. Und der Dealer wird das eiskalt ausnützen. Eine ähnlich tragische Suchtbiografie durchlebt Österreich. Und es ist traurig, dabei zuzuschauen. Unser Land ist abhängig von Öl, Gas, Diesel, Benzin. Alte Menschen können sich an den Zauber des Anfangs erinnern, als fossile Brennstoffe noch mit grenzenlosen Verheißungen einhergingen. Leistbare Autos für alle! Autobahnen in den Süden, ans Meer! Fahren, wohin man will, jederzeit! Was für ein aufregendes Freiheitsversprechen, welch ein Kick! Einige Jahrzehnte lang war der Verbrennungsmotor tatsächlich der Antrieb für Massenmobilität, Tourismus, Freizeitindustrie, Selbstverwirklichung und Konsumlust. Doch von der Freude ist heute wenig übrig. Warum fährst du Auto? Na, weil ich muss! Weil ich gar nicht anders kann!, lautet die meistgehörte Antwort. Weil ich ohne Auto nicht an meinen Arbeitsplatz komme. Weil ohne Auto kein Einkauf möglich ist. Weil ich ohne Auto meinen Alltag nicht bewältigen kann. Weil es in meiner Umgebung einfach nichts mehr gibt, das ich zu Fuß erledigen kann. Ich bin vom Benzin an der Tankstelle abhängig. Oder besser: Ich wurde davon abhängig gemacht. Die perfiden Folgen zeigen sich in diesen Kriegszeiten: Die Dealer können mit uns umspringen, wie sie wollen. Wir sind ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Es sind Verbrecherregime, denen wir uns an den Hals geworfen haben, um unsere Sucht zu befriedigen – in den Golfstaaten, im Nahen Osten, in Russland. Keiner von denen meint es gut mit uns. Keiner hat unser Wohlergehen im Sinn, von der Zukunft des Planeten ganz zu schweigen. Alles, was sie wollen, ist: uns gegeneinander ausspielen. Uns erpressen. Und dabei das Maximum an Profit herausschlagen. Die perfiden Folgen zeigen sich in diesen Kriegszeiten: Die Dealer können mit uns umspringen, wie sie wollen. An dieser Stelle würde uns jemand, der es gut mit uns meint, zu einer Suchtberatungsstelle schicken. Du steuerst auf deinen sicheren Verfall zu, wenn du so weitermachst, würde dort ein Berater sagen. Versuch doch mal, dich aus deiner Abhängigkeit zu lösen – zumindest in kleinen Schritten. Du musst ja nicht gleich dein Leben komplett ändern. Aber vielleicht kannst du statt dem dreckigen Öl auf eine Ersatzdroge umsteigen, die weniger schädlich ist? Strom zum Beispiel. Den stellen wir selbst her, aus Sonne, Erdwärme, Wasser und Wind. Der ist halbwegs sauber. Und befreit uns aus der Abhängigkeit von skrupellosen Diktatoren, ihren Launen und ihren Kriegen. Sibylle Hamann war 25 Jahre lang Reporterin (u. a. für Kurier, Profil, Falter), Kolumnistin für die Presse, Buchautorin. Von 2019 bis 2024 war sie Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der Grünen. Heute ist sie Lehrerin an einer Wiener Mittelschule





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