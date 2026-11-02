Österreich: Importierte Emissionen erhöhen Klimabilanz um 40 Prozent

Attac fordert Einbezug konsumbasierter Emissionen. Laut Berechnungen sind die Treibhausgase durch Importe um 40 Prozent höher als die offiziellen Produktionsdaten zeigen.

Die offizielle Klimabilanz Österreich s zeigt bei genauer Betrachtung ein differenzierteres Bild als bisher angenommen. Die NGO Attac forderte am Montag, dass importierte Emissionen zukünftig stärker in die nationalen Klimaziele einbezogen werden müssen, da sie das Gesamtbild der Treibhausgasbelastung maßgeblich verfälschen könnten. Aktuelle Berechnungen deuten darauf hin, dass die tatsächliche Klimabilanz des Landes erheblich schlechter ist, als die reinen Produktionszahlen vermuten lassen.

Differenz zwischen Produktions- und Konsumemissionen

Laut den offiziellen Zahlen des Umweltbundesamts sind die Treibhausgasemissionen in Österreich in den letzten fünf Jahren leicht gesunken. Der Wert sank von rund 78 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2021 auf etwa 67 Millionen Tonnen im Jahr 2025. Diese Daten basieren jedoch ausschließlich auf den innerhalb der Landesgrenzen direkt entstehenden Emissionen. Attac bezieht sich in seiner Kritik auf den Traded Emissions Tracker der European Climate Foundation, einer internationalen Stiftung, die darauf abzielt, eine Klima- und Energiepolitik zu fördern, die die europäischen Treibhausgasemissionen deutlich senkt. Demzufolge liegen die konsumbasierten Emissionen rund 40 Prozent höher als die produktionsbasierten. Ein großer Teil dessen, was in Österreich konsumiert wird, wird im Ausland produziert und verursacht dort Emissionen.

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Ursprung der importierten Treibhausgase

Produktionsbasierte Emissionen beinhalten alle Treibhausgase, die innerhalb eines geografischen Gebiets, etwa innerhalb Österreichs, durch Produktionstätigkeiten, Landwirtschaft, Verkehr und Haushalte direkt anfallen. Um neben Kohlendioxid auch weitere Treibhausgase wie Methan zu berücksichtigen, wird deren Wirkung auf die Erderwärmung in die äquivalente Menge CO2 umgerechnet. Konsumbasierte Emissionen berücksichtigen wiederum auch Importe und Exporte von Emissionen. Das heißt, Trehausgase, die im Ausland für den inländischen Konsum freigesetzt werden, werden miteinbezogen, während Trehausgase, die im Inland für den Konsum im Ausland entstehen, abgezogen werden. Im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ist auch Österreich verpflichtet, regelmäßig seine Trehausgasemissionen zu erfassen und zu veröffentlichen. Gemäß den rechtlichen Vorgaben entspricht das den produktionsbasierten Emissionen, weshalb in der offiziellen Klimabilanz keine konsumbasierten Emissionen enthalten sind.

Anteile der Herkunftsländer und Sektoren

Laut Traded Emissions Tracker stammten 2023 fast zwei Drittel der importierten Emissionen in Österreich aus Drittstaaten. Rund 35 Prozent der Importe entfielen auf EU-Staaten, darunter 12,3 Prozent auf Deutschland. Danach folgen China mit 19 Prozent, Russland mit vier Prozent sowie die Vereinigten Staaten mit drei Prozent. Der größte Anteil der importierten Trehausgase ist auf die Energieerzeugung zurückzuführen. 15,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, das entspricht etwa einem Viertel der importierten Emissionen, entfallen auf den Energiesektor. Auch für die Gewinnung fossiler Brennstoffe, die in Österreich konsumiert wurden, fielen 2023 knapp zehn Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Ausland an.

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Wirtschaftsstruktur führt zu höherem Importvolumen

Industrieländer importieren vermehrt auch emissionsintensive Güter, erklärte Karl Steininger, Leiter des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz. Auch Österreich sei da keine Ausnahme, so der Klimaökonom. Bei kleinen, offenen Volkswirtschaften ist grundsätzlich das Potenzial des Imports emissionsintensiver Güter höher, weil es einen größeren Außenhandelsanteil gibt. Und im Fall Österreichs ist es so, dass wir in den Importen wesentlich mehr Emissionen drinnen haben, als wir an emissionsintensiven Gütern exportieren.

Politik und CO2-Grenzausgleichssystem CBAM

Dass Österreich bewusst seine Emissionen ins Ausland auslagert, sieht der Klimaexperte jedoch nicht. Es ist wichtig zu wissen, dass wir durch den Import woanders Emissionen verursachen. Aber es ist im Fall Österreichs bisher keine aktive Politik dahinter, die diese Emissionen verlagert. Österreichs Wirtschaftsstruktur bedinge aktuell den Import von emissionsintensiven Gütern. Ein Beispiel sei etwa, dass fossile Energie von außen bezogen werde, weil es zu wenig davon im Inland gebe. Seit Anfang des Jahres greift das Europäische CO2-Grenzausgleichssystem. Damit müssen Unternehmen für Trehausgase, die bei der Herstellung bestimmter importierter Waren entstehen, einen Preis in Form von Zertifikaten bezahlen. Für das dritte Quartal lag der Preis bei 82,32 Euro pro Tonne CO2. Derzeit betrifft der CO2-Zoll nur bestimmte Waren, darunter etwa Eisen und Stahl, Zement, Aluminium und Düngemittel.