Österreich hat es geschafft, in den UN-Sicherheitsrat zu gelangen. Was bringt es einem neutralen Staat und rechtfertigt eine Kandidatur, die angeblich rund 20 Millionen Euro gekostet und 15 Jahre gedauert hat? Wir sprechen mit Völkerrechtsexperte Ralph Janik über Österreichs Rolle im mächtigsten Gremium der UNO, die massive Krise der Vereinten Nationen und die Gründe, warum Deutschland diesmal nicht hineingewählt wurde.

Österreich im UN-Sicherheitsrat: Was bringt es einem neutralen Staat und rechtfertigt eine Kandidatur, die angeblich rund 20 Millionen Euro gekostet und 15 Jahre gedauert hat?

Zu Gast ist Völkerrechtsexperte Ralph Janik, Assistenzprofessor für Völkerrecht an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien. Mit ihm sprechen wir über Österreichs Rolle im mächtigsten Gremium der UNO, die massive Krise der Vereinten Nationen und die Gründe, warum Deutschland diesmal nicht hineingewählt wurde. Zum Ausscheiden unseres Nachbarlandes sagt er: Deutschland hat sich selbst ein Ei gelegt.

Kurz bevor das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben wurde, haben die Außenminister Paulo Rangel (Portugal), Beate Meinl-Reisinger und Johann Wadephul (CDU, Deutschland) im UN-Hauptsitz in New York ein Selfie gemacht. Österreich hat es geschafft, Deutschland nicht: Ab 2027 sitzt Österreich für zwei Jahre im UN-Sicherheitsrat. Österreichs Rolle im UN-Sicherheitsrat ist umstritten. Einige sehen in diesem Sitz eine Chance für den neutralen Staat, während andere den hohen Preis, den Österreich für diese Kandidatur bezahlt hat, als zu hoch einstufen.

Ralph Janik, Völkerrechtsexperte und Assistenzprofessor für Völkerrecht an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien, ist zu Gast im Podcast und gibt uns Einblicke in die Rolle Österreichs im UN-Sicherheitsrat und die Gründe, warum Deutschland diesmal nicht hineingewählt wurde. Die massive Krise der Vereinten Nationen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir im Podcast diskutieren werden. Wir sprechen über die Rolle der UNO in der Welt und die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht.

Österreichs Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat war umstritten und kostete angeblich rund 20 Millionen Euro. Die Frage ist, ob dieser Sitz für den neutralen Staat rechtfertigt und was Österreichs Rolle im UN-Sicherheitsrat bringen wird. Ralph Janik gibt uns Einblicke in die möglichen Folgen von Österreichs Sitz im UN-Sicherheitsrat und die Gründe, warum Deutschland diesmal nicht hineingewählt wurde. Die massive Krise der Vereinten Nationen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir im Podcast diskutieren werden.

Wir sprechen über die Rolle der UNO in der Welt und die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht. Die Vereinten Nationen stehen vor großen Herausforderungen, wie die Bekämpfung von Armut, die Förderung der Menschenrechte und die Bewältigung von Krisen. Die massive Krise der Vereinten Nationen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir im Podcast diskutieren werden. Wir sprechen über die Rolle der UNO in der Welt und die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht.

Die Frage ist, ob die Vereinten Nationen noch das wichtigste Weltgremium sind und ob sie ihre Rolle in der Welt behalten können





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreich UN-Sicherheitsrat Ralph Janik Vereinte Nationen Deutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UNO-Knaller: Österreich bekommt Sitz im SicherheitsratSeit 15 Jahren arbeitet Österreich auf einen temporären Sitz im UNO-Sicherheitsrat hin. Am Mittwochnachmittag fiel die große Entscheidung.

Read more »

Österreich gewinnt Wahl für UNO-SicherheitsratDie österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat in New York die Wahl für die Periode 2027/28 im UN-Sicherheitsrat gewonnen. Sie sprach von einem erfolgreichen Zielsprint und einem klaren Zeichen für das große Vertrauen in die österreichische Diplomatie.

Read more »

Diplomatischer Erfolg: Österreich ergattert Platz im UNO-SicherheitsratGroßer diplomatischer Erfolg für Österreich: Bei der Wahl in der UNO-Generalversammlung am Mittwoch hat sich die Alpenrepublik einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die kommende Periode gesichert.

Read more »

Österreich gewinnt nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat 2027/28Österreich hat sich bei einer Kampfabstimmung in der UNO-Generalversammlung gegen Deutschland und Portugal durchgesetzt und sichert sich einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Jahre 2027/28. Mit 131 Stimmen erreichte die Delegation um Außenministerin Beate Meinl-Reisinger die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Wahl wird als großer diplomatischer Erfolg und Zeichen internationalen Vertrauens gewertet.

Read more »