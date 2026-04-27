Österreich: Hohe Lebenserwartung, aber wenig gesunde Lebensjahre

Trotz überdurchschnittlichen Alkohols und Tabakkonsums ist die Lebenserwartung in Österreich hoch, jedoch deutlich geringer die Anzahl der Jahre in guter Gesundheit. Eine Analyse der Ursachen und Auswirkungen.

Österreich weist im internationalen Vergleich eine hohe Lebenserwartung auf, jedoch hinkt die Zahl der gesunden Lebensjahre hinterher. Trotz eines überdurchschnittlichen Konsums von Tabak und Alkohol liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 81,9 Jahren, was über dem OECD-Schnitt von 81,6 Jahren liegt.

Die vermeidbare Sterblichkeit ist mit 175 Todesfällen pro 100.000 Einwohner ebenfalls günstiger als der OECD-Durchschnitt von 207. Die COVID-19-Pandemie hat der österreichischen Bevölkerung zwischen 2020 und 2024 schätzungsweise 0,81 Lebensjahre genommen, was im EU-Vergleich im unteren Mittelfeld liegt. Eine Studie der Medizinischen Universität Wien zeigt jedoch, dass Österreich bei der Anzahl der gesunden Lebensjahre Aufholbedarf hat.

Die durchschnittliche Zahl der Jahre in guter Gesundheit liegt bei Frauen bei 61,3 Jahren und bei Männern bei 61,5 Jahren, was unter dem EU-Durchschnitt von 64,2 bzw. 63,1 Jahren liegt. Regionale Unterschiede sind deutlich erkennbar: Westösterreich weist höhere Werte auf als Ostösterreich. Gesundheitsexperte Bernd Lamprecht führt dies auf eine geringe Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, gepaart mit Wissenschaftsskepsis, und ein Gesundheitssystem zurück, das stark auf Reparaturmedizin und weniger auf Prävention ausgerichtet ist.

Österreich liegt mit einem Anteil von 20,6 Prozent täglich rauchenden Menschen über dem OECD-Schnitt von 14,8 Prozent. Der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol beträgt 11,3 Liter pro Jahr und übersteigt damit ebenfalls den OECD-Durchschnitt von 8,5 Litern.

Zudem sind 34 Prozent der Bevölkerung übergewichtig, davon 16 Prozent adipös. Die hohe Anzahl an Spitalsbetten (6,6 pro 1000 Einwohner, gegenüber dem OECD-Schnitt von 4,2) unterstreicht die Fokussierung auf die Heilung anstatt auf die Prävention. Die Pandemie hat die Lebenserwartung in Europa zwar nicht grundsätzlich reduziert, aber ohne sie wäre ein schnellerer Anstieg möglich gewesen. Die Lebenserwartung ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, bei denen Österreich sowohl Stärken als auch Schwächen aufweist





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