Österreich hinkt bei der Umsetzung der EU-Anti-SLAPP-Richtlinie hinterher

Die Frist zur Umsetzung der EU-Richtlinie gegen Einschüchterungsklagen läuft ab, doch Österreich zögert bei der Implementierung nationaler Schutzmaßnahmen, was Experten als gefährlich für die Meinungsfreiheit bewerten.

Die Zeit drängt für die österreichische Justiz massiv. Am kommenden Donnerstag läuft die gesetzte Frist für die Umsetzung der EU-Anti-SLAPP-Richtlinie ab, doch im Haus der Justizministerin Anna Sporrer herrscht noch immer eine spürbare Ungewissheit.

Bei sogenannten SLAPP-Klagen, also strategischen Klagen zur Einschüchterung der öffentlichen Beteiligung, geht es nicht primär um die Durchsetzung eines berechtigten Rechtsanspruchs, sondern vielmehr darum, kritische Stimmen durch massive juristische und finanzielle Übermacht zum Schweigen zu bringen. Diese Praxis zielt gezielt darauf ab, zivilgesellschaftliches Engagement zu unterdrücken und unliebsame Berichterstattungen über Themen von öffentlichem Interesse zu verhindern. Betroffen sind oft Einzelpersonen, Journalisten oder kleinere NGOs, die sich plötzlich in einem extrem kostspieligen Rechtsstreit mit finanzstarken Konzernen wiederfinden.

Diese Dynamik wird in Fachkreisen oft als Kampf zwischen David und Goliath beschrieben, wobei die Geklagten selbst dann in eine existenzbedrohende finanzielle Not geraten können, wenn sie den Prozess letztlich gewinnen, da die vorläufigen Kosten oft untragbar hoch sind. In Österreich ist diese Problematik längst eine erschreckende Realität.

Prominente Beispiele wie der Kampf eines US-Energiekonzerns gegen Greenpeace oder die juristischen Auseinandersetzungen rund um den Verein gegen Tierfabriken sowie die massiven Belastungen des investigativen Journalisten Markus Wilhelm zeigen, dass Einschüchterungsklagen ein systemisches Problem darstellen. Wilhelm wurde über mehrere Jahre hinweg mit über einem Dutzend Verfahren überzogen, was die zerstörerische Kraft solcher Strategien auf die psychische und finanzielle Gesundheit eines Einzelnen verdeutlicht. Trotz dieses enormen Drucks bleibt die Umsetzung der EU-Richtlinie in Österreich schleppend.

Zwar versichert das Justizministerium, dass ein Entwurf existiere, dieser befinde sich jedoch noch in der sogenannten politischen Koordination. Berichten zufolge gibt es innerhalb der Regierungskoalition erhebliche Differenzen, wobei insbesondere die ÖVP davor zurückschrecke, die Anforderungen der EU-Richtlinie zu überschreiten. Dies führt zu einer gefährlichen Situation, in der das Gesetz möglicherweise nur das absolute Minimum an Schutz bietet und somit in der Praxis wirkungslos bleibt. Ein zentraler Kritikpunkt von Fachleuten und Betroffenen ist die eingeschränkte Reichweite der EU-Richtlinie.

Diese konzentriert sich primär auf grenzüberschreitende Fälle. Das bedeutet, dass ein Schutzmechanismus theoretisch nur dann greift, wenn die Klage eine internationale Komponente hat. Experten warnen jedoch eindringlich davor, dass dies in der Realität nicht ausreicht. Daten der Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) belegen, dass über neunzig Prozent aller dokumentierten SLAPP-Fälle innerhalb eines einzigen Landes stattfinden.

In Österreich wurden zwar bisher nur 23 Fälle offiziell dokumentiert, doch die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Würde Österreich lediglich die EU-Mindeststandards übernehmen, müssten Kläger mühsam und teuer beweisen, dass ihr Fall eine grenzüberschreitende Wirkung hat, bevor sie Schutz beantragen können. Dies würde die bestehende Ungleichheit zwischen mächtigen Konzernen und Einzelpersonen weiter zementieren, anstatt sie effektiv aufzubrechen. Um einer solchen Ergebnislosigkeit vorzubeugen, hat eine breit besetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Richterinnen, Richtern, Medienrechtsanwälten und Vertretern des Presseclubs Concordia, konkrete Empfehlungen erarbeitet.

Walter Strobl vom Presseclub Concordia betont, dass das Gesetz zahnlos bleibe, wenn nationale Fälle nicht explizit einbezogen werden. Neben der Einbeziehung nationaler Klagen fordert die Gruppe einen vollumfänglichen Kostenersatz für die Opfer. Viele Betroffene bleiben auf enormen Summen sitzen, selbst wenn das Gericht die Klage als unbegründet zurückweist.

Zudem wird gefordert, dass SLAPP-Klagen nicht länger als kalkuliertes Geschäftsrisiko für Konzerne betrachtet werden dürfen. Dies könne nur durch spürbare, abschreckende Strafen erreicht werden, deren Höhe sich an der finanziellen Potenz des Klägers orientiert, ähnlich wie es bereits im Wettbewerbsrecht praktiziert wird. Nur wenn das Risiko für den Kläger steigt und die Hürden für eine schnelle Abweisung der Klage sinken, wird die Meinungsfreiheit in einer demokratischen Gesellschaft effektiv geschützt





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