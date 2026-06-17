Österreich gleicht im WM‑Eröffnungsspiel nach frühem 1:0 aus

Nach einem schnellen 1:0 durch Romano Schmid in der 20. Minute erzielte Alexander Schlager in der 50. Minute den Ausgleich und bescherte dem österreichischen Nationalteam ein spannendes Unentschieden im Auftakt der WM 2026.

Österreich s Fußball nationalteam eröffnete die erste Partie der Weltmeisterschaft 2026 mit einem frühen Treffer, der das Spiel in die zweite Hälfte mit einer knappen Führung brachte.

In der 20. Minute schlug Romano Schmid zum 1:0 ein und ließ die Fans im Stadion jubilieren. Die Offensive wirkte gut organisiert, die Pässe präzise und das Pressing kompakt. Trotz der frühen Führung blieb das Spiel jedoch spannend, denn die gegnerische Mannschaft drückte kontinuierlich nach vorn und erzeugte Gefahr vor dem eigenen Tor.

In der Halbzeitpause betraten die Österreicher mit einer soliden Defensivtaktik die Kabine, während Trainer Ralf Rangnick die Mannschaft ermahnte, die Ballzirkulation nicht zu vernachlässigen und insbesondere die jungen Spieler wie Xaver Schlager stärker in die Rückwärtsbewegung einzubeziehen. Nach der Pause setzte das gegnerische Team sofort wieder Druck aus. Bereits nach fünf Minuten, in der 50. Minute, erzielte Alexander Schlager ein Ausgleichstor für das rot‑weiß‑rote Team.

Der Ball wurde von Ali Olwan, der bereits in der 22. Minute die Latte berührt hatte, nach einem schnellen Konter über die linke Seite ins lange Eck gezogen und von Schlager nicht mehr gehalten. Der Treffer löste bei den österreichischen Fans ein lautes Aufstöhnen aus und markierte einen herben Rückschlag für die Nationalelf.

Der frühere Vorhersage von ORF‑Experte Andreas Herzog bestätigte sich: Er hatte bereits vor dem Ausgleich gewarnt, dass das Team nach der Einwechslung von Marko Arnautovic und anderen Mannschaftsmitgliedern zu wenig Rückwärtsbewegung zeige.

"Fünf auf fünf, da bleiben wir zu viert vorne stehen", kommentierte Herzog in seiner Übertragung, worauf er anschließend hinwies, dass ein solcher Spielstil nicht mit den Ansprüchen eines Trainer wie Ralf Rangnick vereinbar sei. Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch. Österreich versuchte, die Schuld für das Gegentor zu analysieren und die Angriffsreihe neu zu strukturieren. Trainer Rangnick stellte taktische Veränderungen vor, indem er die Außenspieler stärker einsetzte und die Mittelfeldzentrale mit einem zusätzlichen defensiven Mittelfeldspieler verstärkte.

Gleichzeitig blieb die Offensive gefährlich, denn Schmid und weitere Offensivakteure hatten noch immer das Potenzial, den Ball im gegnerischen Strafraum zu platzieren. Die Fans verfolgten das Geschehen gebannt, während die Kommentatoren die Bedeutung dieses ersten Gruppenspiels für die weitere Turnierphase hervorhoben. Obwohl das Spiel mit einem Ausgleich endete, zeigte die österreichische Mannschaft Kampfgeist{ und die Fähigkeit, auf Rückschläge schnell zu reagieren.

Die Analyse der Leistung wird für das Trainerteam von hoher Relevanz sein, um in den kommenden Spielen eine konsequente Spielweise zu etablieren und die angestrebte Qualifikation für die K.-o. -Runde sicherzustellen





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