Österreich gewinnt Wahl für UNO-Sicherheitsrat-Sitz

Österreich hat bei der geheimen Wahl der UNO-Generalversammlung 131 Stimmen erhalten und damit einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat errungen. Deutschland scheiterte im Rennen um einen der beiden westlichen Sitze. Die nicht-ständigen Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt und der Sicherheitsrat befasst sich mit internationalen Krisen und Kriegen. Die Wahl wurde von Jubel in der österreichischen Delegation begleitet, was in Teilen der Öffentlichkeit kritisch aufgenommen wurde. Zudem gibt es Diskussionen über den tatsächlichen Einfluss des Gremiums aufgrund der Vetorechte der ständigen Mitglieder.

In einer geheimen Wahl der UNO- Generalversammlung in New York hat Österreich am Mittwoch 131 Stimmen erhalten und damit den nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen errungen.

Der favorisierte Konkurrent Portugal kam auf 134 Stimmen, Deutschland musste sich mit 104 Stimmen geschlagen geben. Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit lag bei 127 der 190 abgegebenen Stimmen. Die österreichische Delegation, angeführt von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), zeigte nach der Bekanntgabe des Ergebnisses sichtbare Freude, wie Aufnahmen des UN Web TV Livestreams dokumentierten.

Sowohl Meinl-Reisinger als auch ihre deutschen und portugiesischen Amtskollegen Johann Wadephul und Paulo Rangel waren persönlich anwesend, als die deutsche Ex-Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Funktion als Präsidentin der UNO-Generalversammlung die Wahl leitete. Vor Sitzungsbeginn hatte Meinl-Reisinger noch ein gemeinsames Selfie mit Wadephul und Rangel am Rednerpult gemacht. Gleichzeitig wurden drei weitere nicht-ständige Sitze vergeben. Trinidad und Tobago (Lateinamerika und Karibik) und Simbabwe (Afrika) wurden ohne Gegenkandidaten gewählt und erreichten 181 bzw. 182 Stimmen.

Im Asien-Pazifik-Raum gab es hingegen einen Wettbewerb zwischen den Philippinen und Kirgistan. Hier war ein zweiter Wahlgang nötig, nachdem Kirgistan im ersten Durchgang 105 Stimmen erreichte, die Philippinen hingegen nur 85. Im zweiten Wahlgang setzten sich schließlich die Philippinen durch. Österreich hatte sich zum vierten Mal um einen nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat beworben.

Die bisherigen drei Versuche waren erfolgreich, zuletzt bei der Kandidatur für die Jahre 2009/2010, als das Land in einem Dreikampf mit der Türkei und Island knapp die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen konnte. Der UN-Sicherheitsrat ist das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen. Er setzt sich aus 15 Mitgliedern zusammen, darunter fünf ständige Mitglieder (USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien), die mit ihrem Veto Entscheidungen blockieren können. Die zehn nicht-ständigen Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt, jeweils zur Hälfte alle zwei Jahre ausgetauscht.

Der Rat befasst sich zentral mit internationalen Krisen, Kriegen und anderen humanitären Tragödien. Der Wahlausgang wird in einigen Medienkommentaren kritisch gesehen. So wird etwa die Jubelgeste der österreichischen Außenministerin als unpassend und unprofessionell gewertet. Einige Stimmen bemängeln zudem, dass der Sicherheitsrat aufgrund der Vetorechte der ständigen Mitglieder in vielen heiklen Fragen ohnehin handlungsunfähig sei und der nicht-ständige Sitz daher nur begrenzte tatsächliche Macht verleihe





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