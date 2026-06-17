Österreich gewinnt erstmals seit 1990 wieder bei einer WM

Die österreichische Fußballnationalmannschaft besiegt in ihrem ersten Gruppenspiel der WM 2026 Außenseiter Jordanien mit 3:1 und feiert damit den ersten WM-Sieg nach 36 Jahren. Romano Schmid und Marko Arnautovic treffen für Österreich, zudem profitiert die Mannschaft von einem jordanischen Eigentor. Teamchef Ralf Rangnick setzt auf eine überraschende Startelf mit Sasa Kalajdzic und Konrad Laimer.

Österreich s Fußball nationalteam hat nach 36 Jahren wieder einen Sieg bei einer Weltmeisterschaft gefeiert. In ihrem ersten Gruppenspiel der WM in Nordamerika setzte sich die ÖFB-Auswahl in Santa Clara gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 durch und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.

-Phase. Die entscheidenden Tore erzielten ein Eigentor von Yazan Al Arab in der 76. Minute und ein Elfmeter von Marko Arnautovic in der 102. Minute.

Zuvor hatte Ali Olwan in der 50. Minute die frühe Führung Österreichs durch Romano Schmid aus der 21. Minute ausgeglichen. Für Österreich war es der erste WM-Sieg seit 1990 und der erste Auftaktsieg bei einer WM seit 1982.

Teamchef Ralf Rangnick vertraute in der Startformation dem LASK-Angreifer Sasa Kalajdzic im Sturmzentrum anstelle von Arnautovic und Michael Gregoritsch. Überraschend rückte Konrad Laimer auf die offensive Zehner-Position, während Phillipp Mwene als linker Außenverteidiger auflief. Jordanien begann offensiv und kam durch Kapitän Ihsan Haddad und Offensivstar Mousa Al-Tamari früh zu Chancen. Österreichs Führung erzielte Schmid nach Vorlage von Xaver Schlager mit einem Schuss aus 20 Metern ins rechte obere Eck - sein vierter Treffer im 35.

Länderspiel und der erste WM-Treffer für Österreich seit 1998. Nach dem Ausgleich durch Olwan brachte Rangnick mit Arnautovic und später Paul Wanner sowie Carney Chukwuemeka frische Offensivkräfte. Ein zunächst anerkannter Treffer von Arnautovic wurde nach VAR-Studium wegen Handspiels von Stefan Posch zurückgenommen. In der 76.

Minute führte ein Corner von Marcel Sabitzer zum Eigentor durch Al Arab, der den Ball mit dem Nacken ins eigene Netz lenkte. In der Nachspielzeit erhielt Österreich einen Elfmeter, nachdem Salim Obaid einen Schuss von Arnautovic mit der Hand abwehrte. Arnautovic verwandelte sicher zum 3:1. Damit trafen mit Arnautovic und Schmid erstmals seit Ivica Vastic zwei Österreicher bei einer EM und einer WM.

Österreich beendet seine 34-jährige Durststrecke ohne WM-Sieg und trifft im nächsten Spiel auf Weltmeister Argentinien





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