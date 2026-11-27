Das WM-Playoff zwischen Österreich und der Schweiz nähert sich. Das Hinspiel in Bern findet am 1. Dezember statt. Sarah Zadrazil und Alisha Lehmann kommentieren die Lage.

Die Nationalmannschaft der Frauen aus Österreich trifft im entscheidenden Playoff für die Weltmeisterschaft auf die Schweiz. Das erste Spiel findet am 1. Dezember in Bern statt. Das Hinspiel ist bereits fast ausverkauft, da mehr als 20.000 Tickets bereits verkauft wurden. Vier Tage später folgt das Rückspiel im Franz-Horr-Stadion in Favoriten bei Wien. Beide Teams zeigen eine extrem hohe Motivation für dieses Duell.

Spielplan und historische Bedeutung des Aufeinandertreffens

Österreich hat noch nie an einer Weltmeisterschaft der Frauen teilgenommen. Ein Sieg im Playoff wäre daher ein historischer Durchbruch für das Team. Der ÖFB-Star Sarah Zadrazil betont, dass sehr viel auf dem Spiel steht. Sie beschreibt das Match als ein Duell auf Augenhöhe. Die Wahrscheinlichkeit für ein 50-50-Ergebnis wird als sehr hoch eingeschätzt. Die Tagesform entscheidet am Ende oft über den Sieg.

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Sozialer Einfluss von Alisha Lehmann vor dem Match

Im Kader der Schweiz sticht die 27-jährige Alisha Lehmann besonders hervor. Sie spielt für den englischen Verein Leicester City. Neben ihrer sportlichen Karriere ist sie eine prominente Social-Media-Persönlichkeit. Auf Instagram folgen ihr 14,8 Millionen Menschen. Auf TikTok erreicht sie 11,4 Millionen Follower. Sie nutzt diese Plattformen, um Einblicke in ihr Leben zu geben. Dennoch möchte sie sich auf die Fußballspiele konzentrieren.

Pressekonferenz und klare Kommunikation der Akteure

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch erklärte Alisha Lehmann, dass sie nicht über Fragen außerhalb des Fußballs sprechen wird. Sie forderte Journalisten auf, sie per E-Mail zu kontaktieren, wenn sie nicht im Nationalteam ist. Das Ziel ist es, ausschließlich über Fußball zu sprechen. Gleichzeitig zeigt sie Verständnis für das Interesse der Öffentlichkeit. Sie teilt viel von ihrem Privatleben in den sozialen Medien. Deshalb muss sie mit entsprechenden Fragen rechnen. Sie behält sich jedoch das Recht vor, selbst zu entscheiden, was sie beantwortet.

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Persönliche Umstände und Unterstützung im Stadion

In ihrer Privatphase befindet sich Alisha Lehmann in einer glücklichen Situation. Seit Sommer ist sie mit ihrem Freund Montel McKenzie verlobt. Er wird sie bei den Spielen unterstützen und im Stadion sitzen. Die Anzahl der Personen aus ihrem Umfeld, die das Match in Bern verfolgen werden, wird auf etwa 20 geschätzt. Lehmann äußert große Freude auf das bevorstehende Ereignis. Die Atmosphäre in beiden Lagern ist von Vorfreude und Fokus geprägt. Die Vorbereitung auf das Hinspiel läuft unter Hochdruck.

Ausblick und Erwartungshaltung an das Duell

Das Hinspiel am 1. Dezember in Bern wird eine große Herausforderung für beide Teams darstellen. Die Schweiz möchte mit ihrer bekannten Stärke punkten. Österreich hofft auf eine starke Vorstellung im eigenen Stil. Die Analyse zeigt, dass beide Mannschaften gleichwertig sind. Es bleibt abzuwarten, wer die besseren Nerven behält. Das Rückspiel findet vier Tage später in Wien statt. Der Gewinn des Playoffs sichert die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Dies ist das ultimative Ziel für alle Beteiligten.