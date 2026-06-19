Österreich gegen Argentinien: Die Frage nach der Stoppung von Messi und dem Weltmeister

Im zweiten Gruppenspiel der WM trifft Österreich auf den amtierenden Weltmeister Argentinien um Lionel Messi. Nach dem souveränen 3:0-Auftaktsieg über Algerien, bei dem Messi alle Treffer erzielte, stellt sich die Frage, wie die ÖFB-Auswahl den Ausnahmekünstler und sein Team stoppen kann. Torhüter Alexander Schlager und Spieler wie der Bayern-Star geben Einblicke in die Strategie und den mentalen Ansatz für das Duell. Der Text analysiert Messis herausragende WM-Statistiken, analysiert mögliche Schwachstellen der Argentinier und beschreibt die österreichische Vorbereitung und Erwartungen für das Spiel.

Die Weltmeister schaft geht in die nächste Runde und für die österreich ische Nationalmannschaft steht am 22. Juni das zweite Gruppenspiel an. Der Gegner ist der amtierende Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi .

Nach ihrem Auftakterfolg gegen Algerien, bei dem Messi einen Hattrick erzielte, reisen die Südamerikaner mit großer Selbstverständlichkeit an. Das Spiel wirft die zentrale Frage auf: Wie kann Österreich den Argentiniern Paroli bieten und den Ausnahmekünstler Messi stoppen? Die Antworten liegen in einer Kombination aus taktischer Disziplin, physischer Präsenz und dem Glauben an die eigene Stärke. Argentiniens Weg ins Turnier begann mit einer beeindruckenden Vorstellung.

Der 3:0-Sieg über Algerien war nicht nur ein Sieg der Qualität, sondern auch eine Demonstration der Effizienz von Lionel Messi. Der 38-jährige Stürmer zeigte einmal mehr, warum er als einer der besten Spieler aller Zeiten gilt. In seinen letzten fünf WM-Spielen erzielte er acht Tore und war an insgesamt zehn Treffern beteiligt, was seine anhaltende Dominanz auf der größten Bühne unterstreicht. Diese Statistik macht ihn zu einer ständigen Bedrohung, aber sie zeigt auch, dass er menschliche Grenzen hat.

Die österreichische Mannschaft, angeführt von Torhüter Alexander Schlager, ist sich dieser Herausforderung bewusst und hat einen Plan entwickelt. Schlager, der als erster Wahl im Tor der ÖFB-Auswahl agiert, spricht von einer klaren Strategie: "Wenn man sie unter Druck setzt, wenn man Überzahlsituationen herstellt mit dem Ball, machen sie auch Fehler. Das sind auch nur Menschen. Wir können sie vor Aufgaben stellen.

Als Mannschaft können wir dagegenhalten.

" Diese Aussage verdeutlicht den Ansatz: Eine aggressive, aktive Spielweise, die den Argentiniern wenig Raum für ihr gewohntes Kombinationsspiel lässt. Die Idee ist, den Ball zu gewinnen und sofort umzuschalten, um die Abwehr unter Druck zu setzen. Die österreichische Defensive muss besonders auf Messi achten, der in jedem Moment des Spiels eine Entscheidung treffen kann.

Unterstützt wird dieser Ansatz von der physischen Komponente, wie ein weiterer Spieler, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, betont: "Wir müssen noch einmal ein bisschen mehr sprinten und noch einmal ein bisschen mehr laufen, damit wir es denen so eklig wie möglich machen.

" Diese Aussage unterstreicht die Notwendigkeit, über die gesamte Spielzeit eine hohe Laufleistung zu erbringen und den Argentiniern das Leben schwer zu machen. Die Vorbereitung auf dieses Spiel ist für das österreichische Team von größter Bedeutung. Nach dem ersten Gruppenspiel, das möglicherweise nicht nach Plan verlief, muss die Mannschaft zeigen, dass sie gegen einen Top-Favoriten bestehen kann. Die Analyse der argentinischen Mannschaft offenbart mögliche Schwachstellen, insbesondere im defensiven Übergang, wenn sie das Spiel kontrollieren.

Österreich kann seine Stärken in der Kompaktheit und Schnelligkeit ausspielen. Die mentale Einstellung wird eine entscheidende Rolle spielen; die Spieler müssen an ihre Chance glauben und mit einer kämpferischen Haltung auftreten. Die Unterstützung durch die Fans wird als zusätzlicher Antrieb gesehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Spiel zwischen Österreich und Argentinien mehr als nur eine Begegnung in der Gruppenphase ist.

Es ist eine Chance für die ÖFB-Auswahl, sich gegen den Weltmeister zu behaupten und möglicherweise für eine Überraschung zu sorgen. Während Messi und seine Mannschaftskollegen mit individueller Klasse glänzen, setzt Österreich auf Kollektivgeist, taktische Disziplin und unbändigen Willen. Die Frage, ob der Weltmeister zu knacken ist, wird am 22. Juni auf dem Platz beantwortet.

Österreich hat die Werkzeuge, um es argentinisch ungemütlich zu machen, und wird alles daransetzen, das beste Österreich zu zeigen, das es zu bieten hat





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