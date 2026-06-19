Österreich fiebert dem Duell mit Messi und Argentinien entgegen

Nach dem WM-Auftaktsieg gegen Jordanien blickt das österreichische Team voller Vorfreude auf das Spiel gegen Argentinien und Lionel Messi. Die argentinische Legende beeindruckt mit einem Hattrick, doch die ÖFB-Auswahl will sich nicht einschüchtern lassen und plant, es dem Weltmeister "eklig" zu machen.

Nach dem erfolgreichen Start in die Weltmeister schaft blicken alle österreich ischen Fußballfans mit großer Vorfreude auf das bevorstehende Duell mit der argentinischen Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi .

Dessen beeindruckender Hattrick beim 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien sorgte auch bei den österreichischen Nationalspielern für große Bewunderung. Romano Schmid, Torschütze des 1:0 gegen Jordanien, bringt die Wertschätzung für den argentinischen Ausnahmekönner auf den Punkt: "Er ist der beste Spieler, den es je gab.

" Die sportliche Analyse des 3:1-Erfolgs gegen Jordanien trat angesichts der überwiegend positiven Emotionen nach dem gelungenen WM-Auftakt in den Hintergrund. Besonders groß war die Begeisterung in den Katakomben des mächtigen Bay-Area-Stadions in San Francisco, wo sogleich der Fokus auf Lionel Messi und dessen überragende Leistung gelenkt wurde. Sein Hattrick war mehr als nur ein Ausrufezeichen, sondern eine deutliche Botschaft an alle Konkurrenten im Turnier. Nun kommt es am Montag in Dallas zum Spiel der Spiele aus österreichischer Sicht.

Kapitän David Alaba schilderte mit einem Lächeln, wie das Team den ersten Auftritt der Argentinier verfolgt hat: "Die erste Halbzeit der Argentinier haben wir gesehen, bevor wir zum Stadion gefahren sind. Messi ist unglaublich, dass er gleich mit einem Hattrick ins Turnier gestartet ist, ist ein Wahnsinn. Gott sei Dank hat er es jetzt gemacht, hoffentlich nicht gegen uns.

" Die Frage, wie man Messi stoppen kann, haben bereits viele Teams beschäftigt, die meisten von ihnen sind gescheitert. Konrad Laimer formuliert einen möglichen Ansatz: "Vielleicht können wir etwas befreiter spielen.

" Aus österreichischer Sicht ist die Ausgangslage klar: Schon ein Punkt aus den nächsten beiden Spielen würde für den Einzug in die K.o. -Phase reichen. Laimer warnt jedoch vor der gesamten argentinischen Mannschaft: "Argentinien ist eine Weltmannschaft. Wir werden uns wie immer vorbereiten, es ihnen so eklig wie möglich machen, gegen uns will keiner gerne spielen.

" Teamchef Ralf Rangnick hebt ebenfalls die Qualität des gesamten Kaders hervor, nicht nur Messi: "Wenn ich mir anschaue, wen die da noch auf der Bank haben", verweist er auf die geballte Ladung Weltklasse beim 3:0 gegen Algerien. "Aber man kann kaum glauben, dass Messi schon fast 40 ist und so aufspielt. Er ist ein absolutes Phänomen, da kann man nur den Hut ziehen und ungläubig staunen.

" Genau diese Ehrfurcht darf am Montag nicht umschlagen, kein Spieler darf vor Messi erstarren. Romano Schmid hingegen kann seine Vorfreude gar nicht verhehlen: "Argentinien ist Weltklasse, vielleicht die beste Mannschaft, gegen die ich jemals spiele. Weil sie überall reinspringen, gepaart mit ihrer Ballbehandlung - es wird außergewöhnlich.

" Persönlich stellt Schmid Messi über alle anderen Spieler: "Für mich persönlich ist Messi der beste Spieler, den es jemals gab", zögert er keine Sekunde. Während andere beim Vergleich mit Cristiano Ronaldo noch zögern, hat Rangnick, der einst Ronaldo bei Manchester United trainierte, ein differenziertes Bild: "Weil es verschiedene Typen sind.

" Torhüter Alex Schlager, der nach seiner verpassten EURO 2024 nun bei seinem WM-Debüt auf der ganz großen Bühne glänzte, legt sich hingegen fest: "Ich bin eher der Ronaldo-Typ. Aber Messi hat eine unglaubliche Aura und Präsenz.

" Auf Schlager wird am Montag viel zukommen, doch er gibt sich kämpferisch: "Es wird ein fantastisches Erlebnis gegen den Weltmeister. Wir wollen das beste Österreich sein, das wir zu bieten haben, dann können wir auch sie vor Aufgaben stellen. Man kann auch Argentinien zu Fehlern zwingen. Individuell kann man zwar nicht besser besetzt sein als sie, aber sie sind auch nur Menschen.

" Auch Lionel Messi ist menschlich - das Phänomen, das schon oft gegen David Alaba, Kevin Danso und Co. gespielt hat, aber noch nie gegen eine komplette österreichische Mannschaft. Und die wird sich keinesfalls einschüchtern lassen, sondern "eklig" sein, wie Laimer verspricht.

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