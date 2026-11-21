Das neue Labor der AGES in Wien soll Zoonosen und Tierseuchen schneller analysieren, um wirtschaftliche Schäden und Gesundheitskrisen präventiv zu bekämpfen.

Österreich bereitet sich mit einer neuen strategischen Maßnahme auf künftige globale Gesundheitskrisen vor, um die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in konkrete Prävention umzusetzen. Im Fokus steht dabei die Errichtung und der Betrieb des sogenannten Zoonosenhaus es, einer spezialisierten Forschungs- und Diagnoseeinrichtung in Wien. Dieses neue Labor zielt darauf ab, gefährliche Krankheitserreger systematisch zu untersuchen, die sowohl für die menschliche Bevölkerung als auch für den Tierbestand potenziell lebensbedrohlich sind.

Forschung zu Zoonosen und Klimawandel

Das neue Forschungsinstitut konzentriert sich primär auf Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Statistisch gesehen sind etwa 60 Prozent aller menschlichen Krankheitserreger Zoonosen, wobei viele davon schwere Erkrankungen auslösen können. Die Einrichtung untersucht nicht nur die Erreger selbst, sondern bezieht auch deren Überträger in die Analyse ein. Dazu zählen beispielsweise Zecken und Stechmücken, welche als Vektoren für diverse gefährliche Krankheiten fungieren.

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Ein entscheidender Faktor für die Arbeit des Labs ist der Klimawandel, der dazu führt, dass diese Überträgerorganismen immer häufiger in den österreichischen Raum gelangen. Durch die steigenden Temperaturen und veränderte ökologische Bedingungen verschieben sich die Verbreitungsgebiete von Zecken und Mücken nach Norden. Das neue Labor soll daher in der Lage sein, diese sich wandelnden Gefahren frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich weiter ausbreiten und größere Epidemien verursachen.

Wirtschaftliche Risiken durch Tierseuchen

Neben dem Schutz der menschlichen Gesundheit steht der ökonomische Aspekt der Seuchenprävention im Vordergrund. Tierseuchen können nicht nur das Wohlergehen von Tieren beeinträchtigen, sondern auch enorme wirtschaftliche Schäden in der Landwirtschaft und der gesamten Nahrungsmittelkette verursachen. Die Gefahr geht dabei sowohl von Krankheiten aus, die von Tieren auf den Menschen überspringen, als auch von reinen Tierkrankheiten, die Handel und Exporte lahmlegen.

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Anton Reinl, der Geschäftsführer der AGES, hebt die massiven finanziellen Konsequenzen hervor, die ein einzelner Ausbruch einer Tierseuche nach sich ziehen kann. Er betont, dass Schäden in Millionenhöhe durch Exportstopps, Betriebssperren und die erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen entstehen können. Solche Ereignisse haben nicht nur lokal, sondern oft auch in Nachbarländern schwerwiegende Auswirkungen auf den Agrarsektor und die Versorgungssicherheit.

Als konkrete Beispiele für diese anhaltenden Bedrohungen nennt Reinl die anhaltende Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest. Diese Krankheit bleibt ein ständiges Risiko für die Schweinezucht und erfordert hohe Wachsamkeit. Das neue Labor soll durch seine verbesserten Kapazitäten und moderneren Analyseverfahren dazu beitragen, solche Ausbrüche noch schneller zu identifizieren und einzudämmen, bevor sie sich zu größeren Katastrophen entwickeln können.

Verbesserte Diagnostik und Frühwarnsystem

Die primäre Aufgabe des neu errichteten Labors besteht darin, schnellere Untersuchungen und Diagnosen zu ermöglichen. Durch die zentrale Bündelung von Expertise und Technologie sollen potenzielle Ausbrüche von Zoonosen und Tierseuchen früher erkannt werden als in der Vergangenheit. Dies ermöglicht es den zuständigen Behörden und der Bevölkerung, rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten und so die Ausbreitung der Erreger zu verlangsamen oder gänzlich zu verhindern.

Diese Investition in die Infrastruktur der öffentlichen Gesundheitsvorsorge stellt eine direkte Antwort auf die Erfahrungen dar, die Österreich und die Welt während der vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie gemacht haben. Die Demonstration, wie schnell sich Viren weltweit verbreiten können, hat gezeigt, dass robuste Frühwarnsysteme unverzichtbar sind. Das Zoonosenhaus soll nun diese Lücke schließen und Österreich besser auf zukünftige gesundheitliche Herausforderungen vorbereiten.