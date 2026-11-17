Fünf EU-Staaten präsentieren Pilotprojekt zur Einrichtung eines Rückkehrzentrums in Ruanda. Die Initiative trifft auf heftige Kritik von NGOs und Oppositionsparteien.

Österreich, Deutschland, Dänemark, Griechenland und die Niederlande haben in Wien einen gemeinsamen Vorschlag zur Lösung des europaweiten Problems abgelehnter Asylbewerber präsentiert. Seit Jahren ringen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit der Frage, wie mit Hunderttausenden Menschen verfahren werden soll, deren Asylanträge rechtskräftig abgelehnt wurden, deren Abschiebung aus praktischen oder rechtlichen Gründen jedoch weiterhin nicht möglich ist. Bei einer entsprechenden Konferenz stellten die fünf Regierungen nun einen konkreten Plan vor, der auf einer Kooperation mit dem ostafrikanischen Staat Ruanda basiert.

Pilotprojekt Return Hub in Ruanda

Der Kern des vorgestellten Konzepts sieht die Errichtung eines sogenannten "Return Hub" vor. Es handelt sich dabei um ein zentrales Rückkehrzentrum, das im Rahmen eines Pilotprojekts in Ruanda entstehen soll. Ziel ist es, abgelehnte Asylwerber, die nicht einfach in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können, in diesem afrikanischen Staat zu versorgen und dort langfristig zu integrieren, anstatt sie in einer rechtlosen Grauzone in Europa leben zu lassen. Die meisten Details des geplanten Abkommens müssen jedoch erst in weiteren Verhandlungen ausgehandelt und geklärt werden.

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Scharfe Kritik von Hilfsorganisationen

Doch während die fünf Länder vorpreschen, erreicht der Gegenwind gegen das Projekt bereits Sturmstärke. Ärzte ohne Grenzen Österreich hat den Plan öffentlich als "beschämend" bezeichnet und damit eine der schärfsten Reaktionen aus dem humanitären Sektor geäußert. Diese Ablehnung zeigt sich nicht nur außerhalb der politischen Parteien, sondern durchdringt auch den Diskurs innerhalb der etablierten politischen Landschaft und unter den beteiligten Regierungen.

Politische Vorwürfe und Wertedebatte

Die politische Kritik ist ebenso vielschichtig wie laut. Die Grüne-Chefin Leonore Gewessler charakterisierte die Initiative als eine der allerteuersten symbolpolitischen Lösungen, die in allen bisherigen Versuchen der Migrationssteuerung nicht funktioniert habe. Ihr deutscher Kollege Felix Banaszak sprach gar von einem "Ausverkauf europäischer Werte", der nicht hinnehmbar sei. Selbst innerhalb der deutschen Regierungskoalition sorgt die Causa für harsche Ablehnung, wobei zwei Abgeordnete der SPD davor warnen, dass Flüchtlingen in Ruanda willkürliche Inhaftierung, Folter, Misshandlung und weitere Abschiebungen in unsichere Staaten drohen könnten.

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Folgen für das europäische Asylsystem

Trotz dieser massiven Opposition argumentieren die Initiatoren, dass der angestrebte Pakt mit Ruanda zeigt, wie stark sich die europäische Migrationspolitik seit der großen Flütlingskrise vor zehn Jahren gewandelt hat. Was damals noch aus der politischen Schmuddelecke kam, gilt mittlerweile in der breiten Mitte als salonfähig, angetrieben vor allem durch die Wahlerfolge weit rechts stehender Parteien. Ein schwerer Mangel des aktuellen Systems besteht darin, dass die meisten illegalen Migranten, die es irgendwie in die EU geschafft haben, hierbleiben dürfen, auch wenn rechtskräftig entschieden wurde, dass keine anerkannten Fluchtgründe vorliegen. Dies führt zu einem unhaltbaren Zustand, der sowohl auf Seiten der Betroffenen als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Frust und zerstörten Biografien geführt hat.

Ziele und zukünftige Schritte der Initiative

Die eigentlichen Ziele des Projekts bestehen darin, Menschen davon abzuhalten, die heimische Heimat zu verlassen, und jene, die bereits in Europa sind, dazu zu bewegen, freiwillig wieder in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, wenn die Alternative die Abschiebung nach Ruanda ist. Die Zahl der Asylanträge ist zwar zuletzt stark gesunken, doch dürfte dies nicht von Dauer sein, solange die EU als De-facto-Zielort mit unklarem Bleiberecht wahrgenommen wird. Abschiebezentren außerhalb der EU könnten hier einen entscheidenden deterrent-Effekt haben. Auch für Nichtregierungsorganisationen könnte das Projekt attraktiv sein, da ein erfülltes Leben in der aktuellen rechtlichen Grauzone kaum möglich ist und die aktuelle Hilflosigkeit der EU wie eine permanente Einladung für gefährliche Reisewege wirkt.