Österreich, Dänemark und Ruanda planen Abschiebezentrum außerhalb der EU

Fünf europäische Staaten planen ein Abschiebezentrum in Ruanda. Innenminister Gerhard Karner trifft sich mit Amtskollegen zur Umsetzung. Kritiker warnen vor Menschenrechtsverletzungen.

Die Innenminister von Österreich, Griechenland, Dänemark, den Niederlanden und einem weiteren europäischen Staat haben sich in Wien zur Präsentation ihrer gemeinsamen Migrationsstrategie getroffen. Österreichs Bundesminister für Inneres, Gerhard Karner, und seine Kolleginnen und Kollegen aus der sogenannten Gruppe der Umsetzer stellten die Pläne vor, abgelehnte Asylbewerber in einem sogenannten Return Hub in Ruanda zu konzentrieren. Diplomatischen Quellen zufolge haben sich die betroffenen Nationen bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort für dieses Zentrum außerhalb der Europäischen Union geeinigt. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Wandel in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik.

Strategische Zusammenarbeit und rechtliche Grundlagen

Das Vorhaben zielt darauf ab, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen und irreguläre Migration wirksam einzudämmen. Befürworter dieser Strategie argumentieren, dass die Aussicht auf eine Überstellung in ein Drittland potenzielle Migranten davon abhalten soll, Schleppern hohe Summen für die gefährliche Reise nach Europa zu zahlen. Das Modell folgt auf die Verabschiedung der neuen EU-Rückführungsverordnung, die solche Zentren explizit ermöglicht. Im Gegensatz zu dem inzwischen aufgegebenen Ruanda-Plan Großbritanniens soll das neue Konzept ausschließlich für Migranten gelten, die alle rechtlichen Möglichkeiten für einen Verbleib in der EU ausgeschöpft haben. Asylverfahren sollen dort vorerst nicht stattfinden.

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Die Gruppe der fünf Staaten hat angekündigt, dass bis Ende des laufenden Jahres ein Vertrag mit einem Land außerhalb der EU geschlossen werden soll. Erste Abschiebungen dorthin sind dann für das Jahr 2027 geplant. Ein juristisches Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom April kam bereits zu dem Ergebnis, dass zumindest die umstrittenen italienischen Abschiebezentren in Albanien nicht gegen Europarecht verstoßen. Grundsätzlich verbiete es das EU-Recht den Mitgliedstaaten nicht, solche Zentren außerhalb ihres eigenen Territoriums einzurichten. Voraussetzungen sind jedoch, dass die betroffenen Personen dort weiterhin juristischen Beistand und sprachliche Unterstützung erhalten sowie Kontakt zu ihrer Familie und den zuständigen Behörden halten können.

Internationale Kritik und innenpolitische Spannungen

Trotz der diplomatischen Einigkeit unter den fünf Initiatoren stößt das Vorhaben auf massive Ablehnung in anderen europäischen Ländern und bei Menschenrechtsorganisationen. In Deutschland sorgt die Planung bereits für heftige Kritik innerhalb der Regierung. Die Abgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir gaben gegenüber dem Tagesspiegel an, dass die Pläne des deutschen Bundesinnenministers Alexander Dobrindt nicht mit der Sozialdemokratischen Partei (SPD) abgestimmt wurden. Rückführungen müssten grundsätzlich in die Herkunftsländer oder in Staaten erfolgen, zu denen die Menschen einen tatsächlichen Bezug haben. Zudem wird vor willkürlicher Inhaftierung und Folter in Ruanda gewarnt.

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Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler kritisierte scharf die Kosten des im Bundeshaushalt 2027 vorgesehenen Modellprojekts. Mit 20 Millionen Euro für lediglich 40 Plätze für ganz Deutschland werde das Grundproblem der Migration nicht gelöst, zumal im vergangenen Jahr bereits 24.000 Menschen außer Landes gebracht worden seien. Zudem stelle die Zusammenarbeit mit dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame ethische Fragen, da ihm die Unterdrückung politischer Gegner und die Unterstützung der Rebellengruppe M23 im benachbarten Kongo vorgeworfen werden. Der Europarat hatte im Juli bereits vor erheblichen Menschenrechtsrisiken bei solchen Abschiebezentren gewarnt.

Auch Amnesty International hat die österreichische Bundesregierung aufgefordert, sich klar gegen Abschiebezentren auszusprechen. Aimée Stuflesser, Expertin für Asyl und Migration bei Amnesty International Österreich, betonte, dass Menschenrechte kein Outsourcing-Programm seien, das sich an Drittstaaten auslagern lässt. Es sei rechtlich umstritten und moralisch verwerflich, Menschen in ein Land abzuschieben, in dem sie noch nie waren, und sie dort ohne wirksame Kontrolle ihrem Schicksal zu überlassen. Die Organisation sieht in diesem Ansatz einen fundamentalen Widerspruch zu den menschenrechtlichen Verpflichtungen der Europäischen Union.

Diplomatische Treffen und politische Implikationen

In Wien finden parallel zur Pressekonferenz der Innenminister weitere hochrangige diplomatische Aktivitäten statt. Am selben Montag empfängt Bundeskanzler Christian Stocker seine dänische Amtskollegin Mette Frederiksen. Als zentrale Gesprächsthemen wurden der Mehrjährige Finanzrahmen der EU und die Migrationspolitik genannt. Frederiksen hatte am Donnerstag am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) Spekulationen bezüglich des Abschiebezentrums genährt. Sie erklärte, dass man der Möglichkeit, ein Zentrum außerhalb Europas zu schaffen, näher komme und werde in der kommenden Woche weitere Details bekannt geben.

Einen direkten Kommentar zu den spezifischen Details bezüglich Ruanda wollte ein Sprecher von Innenminister Karner zu einem entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Reuters nicht abgeben und verwies stattdessen auf die geplante Pressekonferenz um 16 Uhr. Die rechtlichen und politischen Auseinandersetzungen um das Projekt werden voraussichtlich weiter anhalten, da zu erwarten ist, dass Menschen, die dorthin abgeschoben werden sollen, juristischen Widerstand leisten. Die Spannung zwischen dem Ziel der Abschreckung und der Wahrung der Menschenrechte bleibt ein zentraler Konfliktpunkt in der europäischen Politik.